À Clermont, le ballon rond rattrape l'ovale

1h30 avant le début du match contre @FCSM_officiel , les joueurs du @ClermontFoot sont accueillis par des centaines de supporters, venus les encourager, car ce soir, ils seront peut-être en L1 pour la 1re fois de l'histoire du club !! #CF63FCSM #FBSport pic.twitter.com/nCuq0WbYZn — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 8, 2021

« L’ASM est un grand club européen et dans la région, c’est une tradition depuis un siècle, liée aux usines Michelin. Alors que nous, le Clermont Foot n’existait pas il y a trente ans. »

Le temps de la cohabitation

« On se demandait si le bassin clermontois aurait suffisamment de partenaires pour soutenir deux clubs de haut niveau. »

La Yellow Army au front ?

« Une partie de la ville se retrouve plus dans le foot. Le Clermont Foot a placé l’Auvergne sur la carte du football maintenant, les footeux vont s’assumer. »

Clermont Foot, c’est le Barça. Enfin presque, mais rien à voir avec les maillots rouge et bleu du club auvergnat, fraîchement promu en Ligue 1. Si les Auvergnats se sont inspirés des Catalans, c’est parce qu’ils offrent la possibilité à leurs abonnés de revendre leur place en cas d’absence un jour de match, comme au Camp Nou. Une disposition imposée par le succès inattendu de la campagne d’abonnement, avec 8 735 cartes vendues sur les 13 500 places du stade., se marre le président-propriétaire du Clermont Foot, Ahmet Schaefer. L’homme d’affaire suisse peut avoir avoir le sourire : sur cette terre de rugby, le Clermont Foot a enfin rencontré son public.Cette, comme la décrit le président, s’est formée peu à peu au cours de la saison dernière, celle de la montée., analyse Léo Corcos qui suit le CF 63 pour France Bleu Auvergne. Forcément, le public s’entiche de cette équipe qui a, en plus, le bon goût de proposer un football agréable sous les ordres de Pascal Gastien. Tant et si bien que les matchs passent, et que la ferveur grimpe jusqu'à l’explosion, le soir du 9 mai dernier., raconte Jipé, ultra clermontois. Il poursuit :Depuis, l’engouement continue son petit bibendum de chemin, au point de venir chatouiller la cote de popularité de l’ASM Clermont Auvergne, club centenaire et emblème de la ville au même titre que les usines Michelin. Les autocollants « CF63 » squattent de plus en plus les pare-chocs, aux côtés de ceux des rugbymen. Pareil pour les maillots., répète à l’envie Ahmet Schaefer, en citant le nombre de licenciés de chaque discipline dans la région : 19.000 footeux dans le Puy-de-Dôme, contre 5000 rugbymen. Le discours ambitieux du boss suisse a aussi contribué a réveillé le volcan clermontois, estime Jipé :. Boum : voilà Clermont propulsé dans le club, assez sélectif, des villes représentées en L1 et en Top 14, avec Lyon, Paris, Bordeaux et Montpellier. Club qu'a quitté Toulouse depuis deux ans.Fini le temps où les amoureux du ballon rond avalaient la route jusque Saint-Étienne ou Lyon pour voir de la Ligue 1. Mais le plus dur commence pour le foot clermontois : exister durablement dans l’ombre du géant de l’ovalie., concède Christine Dulac-Rougerie, adjointe au maire de Clermont. Le projet en question : c’est l’extansion prévue du stade Gabriel-Montpied pour 2024. Après avoir évoqué la possibilité de démarrer la saison à Geoffroy-Guichard, le CF 63 pourra finalement débuter chez lui, à Montpied, après un été de travaux. Car pas question d’aller jouer au stade Michelin (19 000 places) qui appartient à l’ASM : chacun chez soi, et les ballons seront bien gardés., tranche Jipé des Nemetus Ultras. Une question de principe, pas de rivalité avec les rugbymen avec qui il va falloir cohabiter de toute façon, alors autant que cela se passe bien estime Jipé :. Difficile de rivaliser avec le poids sociologique et historique du rugby, mais aussi médiatique. Ce qui ne ravie pas tout le monde, à l’image de Véronique Soulier, présidente de l’amicale des supporters du CF 63 :. Parole à la défense, avec Léo Corcos de France Bleu, qui reconnaît que jusqu’ici le Clermont Foot était au second plan, question de budget. Mais promis, cela va changer :La cohabitation s’harmonise donc, mais reste le spectre redouté d’un doublon : un match au Michelin en même temps qu’au Montpied., promet Schaefer. En vérité, le principal enjeu en matière de cohabitation est économique., avoue Thierry Fraisse, président de l’interclubs des supporters de l’ASM. A priori, non. Du côté de la mairie, Christine Dulac-Rougerie se veut rassurante :Pour le portefeuille, ça devrait aller. Mais dans le cœur des clermontois, de quel côté penche la balance ?, estime l’adjointe, également mère de la légende de l’ASM Aurélien Rougerie,. La question a même été débattue plusieurs fois à l’antenne assure Léo Corcos. Verdict ?. Sans choisir un camp, des spécificités se dessinent. Côté ballon ovale, Thierry Fraisse explique :. Côté ballon rond, Jipé complète :Au dessus de la mêlée, Léo Corcos partage cette analyse :. L’emblème de cet attachement nouveau, c’est le buteur Mohamed Bayo, né au quartier Saint-Jacques et sorte d'Aurélien Rougerie du ballon rond., abonde le journaliste. Jipé rebondit. :. Le CF 63 ayant trouvé sa figure locale, sa place en première division, son public et ses sponsors, il ne lui reste plus qu’une case à cocher pour être l’égal de l’ASM : la ferveur.Avec sa Yellow Army, l’ASM Clermont tient sans doute le meilleur public de France en rugby., résume Thierry Fraisse. Les footeux vont-ils emboîter le pas ? En tout cas, les deux groupes d’ultras du club ont fusionné cet été pour donner naissance aux Nemetus Ultras :, résume Jipé. Avec 600 places réservées au groupe en tribune, il y a de quoi faire., apprécie Jipé.L’objectif : tirer l’ambiance de l’atypique stade Gabriel-Montpied vers le haut. Bonne nouvelle : le reste du public devrait suivre à en croire le rugbyman Thierry :. Après une saison historique, mais à huis clos, la ferveur du public clermontois reste donc la seule inconnue., anticipe Jipé. En tout cas, tous les ingrédient sont réunis.