À Calais, le foot pour oublier l'enfer

Oubliez la folie furieuse du Parc des Princes, les bars confortables ou le combo pizza-bières entre potes. Mardi soir, au milieu de la boue, des tentes, des rondes de CRS et d'une zone d'activité, une cinquantaine de réfugiés se sont rassemblés à Calais pour regarder ce PSG-Real. On y était.

Une partie de FIFA dans un décor du tiers-monde

« Peu importe là où je suis passé, on trouvait toujours un moment pour regarder un match ou un ballon pour jouer. »

« Des gars qui se prennent par les épaules et chantent, tu le retrouves que ce soit à Manchester, dans le fucking London ou ici à Calais. »

Par Florent Caffery, à Calais

Alors que Kylian Mbappé slalome dans la surface madrilène, un jeune Soudanais explose de joie.lâche-t-il, emmitouflé dans une doudoune orange et bleu, avant de célébrer à la manière de l'attaquant français l’unique but de ce huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real (1-0) , se marre Foued, l’une des deux têtes pensantes de l’association Mozaïc, qui propose régulièrement des animations culturelles aux réfugiés calaisiens.Avant la folie, il était surtout question de ramener, par le foot, de la légèreté., insiste Foued. Rembobinage.21h, mardi soir, à Calais. Plus d’un millier d’exilés continuent d'y errer chaque jour. Pour tableau, l’autoroute A16 et la rocade portuaire, où la dernière victime en date, Abdallah, un Soudanais de 28 ans, a perdu la vie en chutant d’un camion fin janvier (la 347victime à la frontière franco-britannique depuis 1999, NDLR), la zone d’activité Transmarck où pullulent les entreprises de transport et ce terrain vague où une tonnelle a été installée à l’arrachée. Les tentes dans lesquelles dorment les exilés sont détrempées. On ne fait pas trois pas sans se retrouver dans la boue. Deux associatifs viennent aux nouvelles., enchaîne Foued, à deux pas d’un entrepôt de 8 250mque le géant Amazon se fait construire.Sous son bob et sa barbe de trois jours, l’ancien habitant de Saint-Germain-en-Laye sort l’analyse adéquate :(démantelée en octobre 2016, environ 10 000 réfugiés y vivaient, NDLR)Un rétroprojecteur, une toile et un lien de streaming : l’affaire est pliée.Des morceaux de bois permettent d’allumer deux feux, une enceinte Bluetooth crache du hip-hop, le mercure affiche 8 degrés. Il crachine,, jure Maxime, bénévole d’Utopia 56 qui porte plutôt l’OM que le PSG dans le fond du cœur.Il y a peu,Les terrains dignes d'un champ de patates suffisent aussi généralement à lancer un match à l'improviste.Dans la foule, les rares accélérations de Karim Benzema font s'élever des cris. Ici, un jeune Soudanais prend une grosse pierre pour se surélever et mieux voir l’écran, pendant qu’Ousman, lui aussi soudanais, profite du générateur pour recharger son portable, comme une vingtaine d’autres compères, alors que tous les yeux sont rivés sur l’écran.Maxime d’Utopia 56 parle d’unPour Ousman, entre deux passages de gâteaux dans l’assistance,Idem pour Jazair, 26 piges dont huit mois de galère dans le Calaisis et une référence en France :En quatre mois à Calais et après deux années de galère entre Libye, Méditerranée et Italie, Ousman, 25 ans, rêve toujours d’Angleterre, même s’il ne fera pas la traversée en bateau. Trop dangereux. Le 24 novembre dernier, 27 des leurs perdaient la mort dans les eaux de la Manche. Ousman mise plutôt sur les planques dans les camions et assure :On vibre même quand on en a strictement rien à foutre de la tactique, du penalty raté par Messi et des quelques fichues coupures du streaming pendant la rencontre., se marre Tom, la quarantaine, un accent british made in Manchester et de l’énergie à revendre pour aider les exilés.Mi-janvier, c’est la Coupe d'Afrique des nations qui a plongé le campement des Soudanais dans une douce euphorie, notamment après le nul face à la Guinée-Bissau., savoure encore Ousman.Le Soudan, c’est 17 années de guerre civile entre 2003 et 2020 et des tensions toujours vives dans le sud du pays. Maxime a eu l’impression22h50, fin de la retransmission : le PSG s’impose, encore quelques danses et chants, et il sera question de replonger dans la réalité. Au loin, des gyrophares fendent l’obscurité., achève Clara, de l’association Mosaïc.