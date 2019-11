À Cagliari, c'est encore l'été

Quatrième de Serie A après douze journées, Cagliari est la belle surprise de ce début de saison de l'autre côté des Alpes. L’éclatante victoire face à la Fiorentina ce dimanche (5-2) confirme que le club sarde peut légitimement espérer vivre une saison moins galère que les précédentes alors que son centenaire se profile.

Un mercato pas loin de la perfection

Pour que la fête soit belle

Par Andrea Chazy

65minute de jeu à la Sardegna Arena, ce dimanche. Cagliari mène 4-0 face à une Fiorentina dépassée, et s’apprête à enfoncer encore un peu plus son hôte toscan . Nainggolan, seul à vingt-cinq mètres, expédie une praline dans la lunette de Dragowski et fait exploser pour la cinquième fois l’arène de Sardaigne. Auteur d’un but et de trois passes décisives face aux coéquipiers de Ribéry, le Belge, prêté par l’Inter, marche sur l’eau depuis plusieurs semaines. Et il n'est pas le seul.Avant la victoire, plus tard dans l’après-midi, de la Lazio face à Lecce, son équipe s’était même provisoirement installée sur la troisième marche du podium de Serie A. Pas suffisant néanmoins pour faire perdre pied à un Ninja conscient que le championnat n’en est qu’à son premier tiers : «» Un discours plein de sagesse pour celui qui s’était révélé ici-même entre 2010 et 2014 et qui est revenu en Sardaigne cet été après un an décevant à l'Inter. Pour se relancer sportivement tout en offrant à sa femme un cadre de vie idéal alors qu’elle lutte contre le cancer. Et pour aussi, pourquoi pas, permettre à Cagliari de redorer son blason.Le retour de Nainggolan en terre promise, considéré même avant le début de la saison comme l’un des coups de force majeurs du mercato estival en Serie A, est le fruit direct du travail entrepris par la direction sportive depuis la reprise du club en 2014. Nainggolan a certes été «» , comme le confirmait le président Tommaso Giulini lors de la présentation du milieu international belge, encore fallait-il que le quinzième du dernier exercice puisse se montrer suffisamment séduisant et solide financièrement pour la réaliser. Depuis qu’il est à la tête de Cagliari, Giulini n’a pas connu que des saisons faciles et la relégation en Serie B dès la première année de son mandat peut en témoigner. Mais la remontée avec un titre de champion de Serie B l’année suivante en 2015-2016, couplée à une bonne gestion financière, lui a permis de pérenniser Cagliari en Serie A ainsi que de le placer parmi les clubs les plus sains à ce niveau en Italie.Alors, quand l’Inter est venue cet été toquer à la porte avec un chèque de 45 millions d’euros (plus bonus) pour sa pépite Nicolò Barella, la vitesse supérieure pour améliorer l'effectif a pu être enclenchée : «déclarait le président sarde à Sky en octobre.» À raison, Giulini évoque les arrivées de Marko Rog, international croate du Napoli, et de Nahitan Nández, international urugayen en provenance de Boca Juniors, mais c’est bien l’ensemble du mercato qui a été une réussite. Pour preuve : après deux défaites d’entrée à domicile face à Brescia et l’Inter, deux coups durs successifs avec les blessures de leur portier international italien Cragno et de leur meilleur buteur l’an passé Pavoletti (16 buts), Cagliari s’est remis la tête à l’endroit et n’a plus perdu depuis le 1septembre dernier. Plutôt parlant.Pour expliquer sportivement la réussite des, il faut commencer par le 4-3-1-2 installé définitivement depuis la troisième journée face à Parme par le coach Rolando Maran. Derrière la doublette Simeone-João Pedro, qui culmine déjà à dix réalisations, Nainggolan est la pointe haute d’un milieu à quatre qui évolue régulièrement. Mais dont la vitesse d’exécution, l’agressivité à la perte du ballon, et la volonté d’aller rapidement vers l’avant font déjouer la plupart de leurs adversaires. Et plus seulement à domicile, comme c'était le cas l'an dernier. Car si Cagliari a marqué à toutes ses sorties hormis lors de la 1journée, il est aussi la deuxième meilleure défense du championnat à égalité avec l’Inter. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et ça, Maran n'a pas manqué de le rappeler après la rouste flanquée ce week-end à l'équipe florentine : «(0-2, le 3 novembre, ndrl)En attendant que le collectif se peaufine, le président Giulini peut savourer. Son club s'apprête à fêter ses 100 ans en 2020, ainsi que les 50 ans de son titre de 1970 où Riva trônait sur la Botte, la perspective de ne pas se battre pour le maintien ravit : «» Une bonne vitrine, aussi, pour un club qui a davantage fait parler pour les débordements racistes de certains de ses supporters ces dernières saisons ( voir SO FOOT #170 ) que pour ses performances sportives, et qui attend un stade flambant neuf pour le début d’année 2023. Viser l'Europe ? Il faudra encore attendre un peu. Mais peut-être que le moment de (re)basculer du bon côté est effectivement arrivé.