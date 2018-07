À Buenos Aires, la fête est finie avant d'avoir commencé

Au coup de sifflet final, la tristesse a envahi les rues désertes de la capitale argentine. Pour tout le pays, le « dernier Mondial de Messi » s'arrête brutalement au stade des huitièmes avec l'étrange sentiment qu'il n'a jamais vraiment commencé.

» . À l'évocation du match France-Argentine écoulé, les quelques Argentins qui acceptent de parler dans les rues vides de Buenos Aires abordent le match des Bleus avec enthousiasme. «» , un «» , «» ... Des politesses sincères lâchées comme pour éviter les questions qui blessent. Samedi, à 13h heure locale, la tristesse s'est pourtant propagée à la vitesse d'un sprint de Kylian sur le peuple argentin. À mesure qu’une brume hivernale épaisse tombe sur Buenos Aires, certains commerçants de l'avenida de Mayo rangent les drapeaux ciel et blanc et les affiches «» .Dans un pays fou de football, une élimination en huitièmes ne se digère pas. «» , marmonne Giovanni, les yeux encore humides. «» , complète Denis, encore sous le choc d’avoir vécu la terrible désillusion sur l'écran géant installé plaza San Martin. «» , lance-t-il en cachant son maillot de 1986 sous sa veste.Des larmes, les Argentins en ont versé beaucoup au cours de ce match de fou. De peur, de joie, puis de tristesse. Au Merval, bar tenu par des Français à quelques pas de l'Obelisco, lieu de toutes les fiestas nationales, la déception des grappes d'Argentins présents tranchait avec l'allégresse des nombreux Français. Pendant tout le match, au rythme des rebondissements, lesdes deux pays se sont chambrées dans un esprit bon enfant. Pourtant, à Buenos Aires, depuis début juin, la cuvée footballistique 2018 n'a pas soulevé l'euphorie habituelle. Accoudé au comptoir d'un café, Angel Baggi a jeté son drapeau. «» , décrit le retraité avec ironie.» La faute à des éliminatoires et une phase de groupes laborieuses d'abord. Aux polémiques et à l'état du football argentin dans sa globalité ensuite. «» questionne Denis. Pour l'ensemble des, les torts se partagent entre les choix de Sampaoli et le (dys)fonctionnement de la Fédération. «» , s'énerve Julian dans son. «Car ce manque de ferveur footballistique au pays de Diego est aussi la conséquence d'un contexte économique et social tendu. «» , décrit Matias dans de grands gestes. Pour lui et Julian, l'élimination a du bon, car elle permet «» . Même son de cloche pour Angel : «» Et le football dans tout ça ? Il n'est jamais très loin chez les Argentins. «» , assure Ana, qui, du haut de ses «» , résume le mieux la pensée des habitants de Buenos Aires. «