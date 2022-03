L'OM bat Brest et repasse deuxième

Passé devant très rapidement, Marseille a tenu à distance le Stade brestois en terres finistériennes et signe un succès autoritaire (1-4) pour retrouver le succès en Ligue 1 en se replaçant en deuxième position. Le revenant Amine Harit a signé un but et une offrande, comme Arek Milik.

Gerson, encore

Pau López en quarterback

SB29 (4-4-2) : Bizot - Duverne, Bain, Brassier, Uronen - Honorat, Belkebla, Magnetti (Agoumé, 65e), Belaïli (Del Castillo, 66e) - Le Douaron (Mounié, 66e), Satriano (Cardona, 77e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



OM (4-3-2-1) : P. López - Lirola, Saliba, Balerdi (Ćaleta-Car, 70e), Kolašinac (L. Peres, 70e) - Guendouzi (Rongier, 82e), Kamara, Gueye – Harit (Ünder, 82e), Gerson - Milik (Bakambu, 70e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après un début de week-end pas folichon, il fallait bien sauver l'honneur au compteur buts de cette 28journée de la Ligue des talents : il y avait eu six réalisations au Groupama Stadium en milieu d'après-midi, il y en a eu cinq entre Brest et l'OM (1-4) pour finir proprement. Même si elle enquille les caramels en Ligue Europa Conférence, l'équipe de Jorge Sampaoli n'avait plus goûté au succès dans l'Hexagone depuis trois rencontres et avait bien besoin de cela : pour calmer un certain bourdonnement dans les oreilles, d'abord, mais surtout pour récupérer la place de dauphin - d'un chouïa - au nez et à la barbe de l'OGC Nice, accroché à Montpellier samedi (0-0). Tout cela, sans Dimitri Payet.Ça a commencé très fort : un Amine Harit avec des fourmis dans les jambes (car pas titularisé depuis un mois et demi), un ballon vicieux de Mattéo Guendouzi et un Arkadiusz Milik à quelques pointures de pouvoir marquer dès la deuxième minute. Mais pris à la gorge, les locaux n'ont pas résisté à cette vague olympienne d'entrée : quelques secondes plus tard, les mêmes hommes se sont (re)mis en action, et le Polonais a glissé intelligemment à Gerson, buteur face à Brest pour la deuxième fois cette saison au cœur d'une défense finistérienne un peu perdue. Une dizaine de minutes plus tard, il a fallu la main ferme de Marco Bizot pour s'opposer au coup franc de Milik (13) et son calme au moment de voir Pape Gueye shooter au-dessus (15). Faisant leur match avec sérieux et patience, les Ty-Zefs ont pointé le bout de leur nez dans la surface, mais Youcef Belaïli a manqué la cible (28) avant que Gerson n'allume un pétard en contre (32). Dans un match devenant de plus en plus rouge et blanc, Martín Satriano - jamais loin des bons coups - a envoyé une tête sur Pau López à la reprise (47) puis le remuant Jérémy Le Douaron a éliminé le portier marseillais, mais a manqué de soutien (56).Il fallait une réponse provençale, alors Gueye a remis ça sans accrocher le cadre (62). Sur le corner qui a suivi, Harit a trouvé la caboche de Milik pour le break et le tournant du match. Blessé, Leonardo Balerdi n'a pas passé le cap des 70 minutes. Mais cela n'a pas empêché les visiteurs d'enfoncer le clou, Gerson butant sur le gardien breton avant de voir Harit terminer le travail. De quoi plier la rencontre, même si la surface marseillaise a connu un coup de chaud avec l'entrant Steve Mounié (81). Les filets ont failli trembler de nouveau par le remplaçant Cédric Bakambu frappant le montant sur une galette de Luan Peres (89), et l'écart a finalement été réduit par Irvin Cardona, à l'affût au premier poteau sur un mini-corner de Romain Del Castillo... Pour quelques secondes seulement, un dégagement de López permettant à Cengiz Ünder d'alourdir la marque. Un score digne d'un déplacement à Qarabağ, pour reprendre en main une saison où tout reste possible.