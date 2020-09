Bridgestone : « On espère que le RC Lens mettra la main à la pâte »

Un peu plus de dix jours après l'annonce de la fermeture de l’usine Bridgestone à Béthune, les Red Tigers, le principal groupe de supporters ultras du RC Lens, sont venus accrocher cette semaine une banderole pour soutenir les 863 salariés qui risquent de perdre progressivement leur emploi d'ici le printemps 2021, réveillant la longue relation entre le club et les ouvriers de la région.

« Il était impensable de ne rien faire »

Des drapeaux le long des lignes de presse

Par Maxime Brigand et Florent Caffery, à Béthune

Jour gris à Béthune : ville grise, ciel gris, température réglée pour mettre les poils au garde-à-vous. Et visages gris, surtout. Un peu moins de dix jours après l’annonce de la fermeture de l’usine Bridgestone, installée en ville depuis plus de soixante ans, les 863 salariés sur la sellette claquent des mollets et ont la tête encore sonnée par le coup reçu sur la cafetière. Ont défilé cette semaine : deux ministres, Élisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher, le président de la Région, Xavier Bertrand, le député européen François-Xavier Bellamy, mais aussi les Insoumis Adrien Quatennens et François Ruffin, ainsi que José Évrard (Les Patriotes) et Fabien Roussel (PCF). Ces visites ont malgré tout filé un peu de baume au cœur à des ouvriers qui ont saluéqui s’est formée autour d'eux. Mardi, la députée du coin, Marguerite Deprez-Audebert (MoDem), s’est, elle, élevée à l’Assemblée nationale pour ouvrir le dossier sous le nez de ses collègues de l’hémicycle et évoquer le cas d’un. Ce après quoi Adrien Quatennens a enchaîné à sa manière :Au fond du bistrot Le Beaulieu, où de nombreux salariés de Bridgestone ont l’habitude de se retrouver, Pascal, à la retraite depuis quelques années après avoir passé trente-huit ans dans l’usine, tire la tronche, mais prend la roue de ses anciens collègues, qui voyaient venir cette fermeture depuis quelque temps :De Tokyo, Bridgestone a justifié la fermeture du site par le fait que désormais, «. Problème : décision a été prise par le groupe de ne pas renouveler les machines de l’usine béthunoise., selon Xavier Bertrand, alors que des scénarios alternatifs sont actuellement étudiés. Face à cette situation, les salariés de Bridgestone ont alors reçu un autre soutien : mardi, un groupe des supporters du RC Lens, les Red Tigers, est venu déployer une banderole – déjà retirée par la sécurité du site – sur les grilles de l’usine.Message clair :Et message connu, puisque la banderole avait déjà été sortie au printemps 2003 au moment de la fermeture de l’usine Metaleurop, à Noyelles-Godault, qui avait conduit au licenciement de 830 salariés. Dans la foulée, un match de solidarité, dont les recettes avaient ensuite été reversées aux ouvriers de la fonderie, avait alors été organisé au stade Bollaert entre une sélection de métallurgistes et desdu Racing. Présent sur la pelouse ce jour-là, Jimmy Adjovi-Boco raconte :Invités par Gervais Martel à assister ensuite à un alléchant Lens-Lyon, les ouvriers et leurs proches avaient également vu Jean-Michel Aulas saluer un matchMartel rembobine :D’où le geste des Red Tigers., décortique Pierre Revillon, membre du groupe ultra.Aujourd’hui, plusieurs membres des RT94 triment la semaine chez Bridgestone et viennent hurler le week-end à Bollaert., enchaîne Revillon, avant de préciser que le groupe n’entend pas, mais qu’il va tâter le terrain pour soutenir les ouvriers dans la mesure du possible :Pour autant, il semble impossible d’organiser, à l’automne 2020, un nouveau match de solidarité. D’autres actions pourraient alors être envisagées.Il y a quelques mois, Gervais Martel était venu en visite chez Bridgestone dans le cadre de conférences, où son association La chance aux enfants avait été évoquée :En finissant d’avaler son café, Pascal confirme la chose en évoquant le souvenir d’un collègue en larmes dans le vestiaire le soir d’une relégation en Ligue 2., sourit-il.Cela n’empêche pas toute une communauté de se serrer aujourd’hui les coudes autour d’un nouveau drame industriel pour un bassin déjà sinistré. Un bassin qui retrouve une mine qu’il ne voulait plus afficher : une mine grise.