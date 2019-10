« À Berlin, il n'y a jamais un match où je ne me fais pas insulter »

À Berlin, près de 1500 matchs de football amateur ont été annulés le week-end dernier. La raison est simple : il n'y avait tout simplement pas d'arbitres pour les diriger. Les hommes en noir s'étaient en effet mis en grève pour protester contre la montée de la violence physique et verbale dans les stades de la capitale. Edouard Ohleyer, arbitre franco-allemand de 27 ans officiant à Berlin, décrypte le phénomène.

« S'il m'arrive quelque chose sur un terrain, je me tournerais plus vers la police que vers la Ligue »

Quand le SC Bosna rencontre le Türkiyemspor Berlin

Le poids lourd Felix Brych (élu meilleur arbitre du monde il y a un an), la prophète Bibiana Steinhaus, le prometteur Felix Zwayer (qui a dirigé le 8de finale de C1 entre l'Atlético et la Juventus la saison dernière)... L'arbitrage allemand se porte a priori comme un charme, et il devient de plus en plus commun de voir un sifflet d'outre-Rhin diriger les grosses affiches continentales ou internationales. Sauf que la fameuse barrière entre les paillettes du monde pro et les galères du foot amateur n'épargne pas l'univers des hommes en noir en Allemagne. Alors que fans, joueurs et entraîneurs de Bundesliga savent toujours faire preuve d'un certain respect pour les arbitres, les bonnes manières semblent se perdre dans les divisions inférieures. À tel point qu'à Berlin, les officiels se sont décidés à faire grève ce week-end pour protester contre l'augmentation des violences à leur égard.» , concède le coeur lourd Edouard Ohleyer, un jeune arbitre franco-allemand de 27 ans qui officie en huitième division nationale dans la capitale. «» La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour lui et ses collègues berlinois : l'agression physique d'une pointure de l'arbitrage local par un joueur il y a un mois, mais surtout l'absence de sanction exemplaire qui a suivi. «(sorte de commission de discipline, N.D.L.R.),» .La grève décidée par les sifflets berlinois était donc autant une manière de protester contre la hausse des violences que de dénoncer le fonctionnement et le manque de soutien des instances allemandes. À Berlin, la Ligue régionale s'était d'ailleurs farouchement opposée à la tenue de cette grève, «» . En Sarre, c'est même carrément le comité d'arbitrage qui vient de suspendre l'un de ses officiels après que celui-ci avait déclenché une grève mi-septembre à la suite d'une agression. «» , pointe Edouard Ohleyer.Si en aval, pas grand-chose n'est fait pour contrecarrer le problème de la violence, cela n'explique pas pourquoi celle-ci a subitement explosé. Outre la question du contexte social, de plus en plus difficile en dehors des cercles du « Tout-Berlin » dans la capitale, les Ligues régionales et la Fédération allemande ont encore là aussi leur part de responsabilités selon Edouard Ohleyer. « lors d'une rencontre entre Kiel et Bochum , N.D.L.R.) !... »Sauf qu'à Berlin, bien plus qu'ailleurs en Allemagne, la pédagogie à gogo risque de ne pas suffire pour venir à bout des traquenards pour les arbitres. En cause : l'abondance de derbies de quartier aux rivalités intenses, propres aux grandes villes, mais aussi la présence accrue de clubs dits « communautaires » . «» , explique Edouard Ohleyer. «(le principal parti d'extrême-droite en Allemagne, N.D.L.R.),... » À Berlin, le ratio nombre de matchs le week-end (1500) / arbitres disponibles (1100) n'est pas près de s'équilibrer.