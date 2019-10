À Bayonne, la peña SD Eibar vibre devant l'impossible

Le FC Baiona, c'est l'histoire d'un club installé en troisième division départementale et mis en avant dans le cadre du Vrai Foot Day le 13 octobre prochain. Mais pas seulement. Voilà quatre ans que le club basque parvient à faire cohabiter son esprit de camaraderie avec une politique de développement saine. Un ADN fait pour coller avec celle d'Eibar, l'OVNI de ces dernières saisons de Liga espagnole.

Au départ, tout est parti d'une idée entre potes au milieu d'une tribune auvergnate. Le concept ? Créer un club convivial où tout le monde puisse jouer sans se prendre la tête comme des pseudo-profesionnels, étant donné que l'atmosphère du football à Bayonne baigne depuis un moment dans le monde de l'amateurisme. À la suite de la rencontre entre l'ASM Clermont-Auvergne et l'Aviron bayonnais, Xavier Bécamel et cinq autres acolytes décident de passer à l'action les jours suivants. En conséquence, le FC Baiona voit le jour et les premières ébauches de sa création dessinent rapidement un attrait pour un football vu de manière différente. Ensemble, les fondateurs façonnent la peña SD Eibar, petite société collective visant à partager ensemble la passion pour le football professionnel sous le prisme de la fête et du partage.Président du FC Baiona et de la peña, Xavier raconte la poursuite de cette aventure sortie tout droit d'un conte de fées. «(en 2014, N.D.L.R)» Avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte d'Ipurua peuplée de 7000 âmes à chaque match de Liga, Xavier s'est aussi confronté à la problématique des guichets fermés. «(Rires.)Concrétisé le 9 octobre 2015 lors d'un match amical à Mont-de-Marsan entre Eibar et les Girondins de Bordeaux, le filon entre le pensionnaire de Liga et sa peña bayonnaise permet au groupuscule d'obtenir des places via le club. Pour Xavier, les demandes de places augmentent, car l'histoire d'Eibar passionne et suscite la curiosité. Cependant, la modeste structure interne du club basque rend difficile l'accès régulier à l'achat massif de places. De fil en aiguille, la peña SD Eibar se lie d'amitié avec, le kop des ultras d'Eibar. «, se souvient Xavier.» Représentant du groupe, Joseba Combarro est désormais lié d'amitié avec Xavier. «À Eibar, la fête est également au rendez-vous que la raison soit politique ou sportive. Après avoir fait marcher un transporteur pour arriver sur les lieux, la famille bayonnaise prend ses quartiers. «, détaille Xavier.» Un drôle d'échange interculturel qui se poursuit toujours autour d'un match de foot, histoire de partager des valeurs communes. «, dévoile Xavier.» Ancienne place forte de l'armurerie espagnole, Eibar s'apprête à recevoir la grosse cylindrée du FC Barcelone le 19 octobre prochain. Fidèle comme jamais, la peña SD Eibar de Bayonne sera aux premières loges avec vingt de leurs membres prêts à pousser lespour déplacer les montagnes. Après tout, impossible n'est pas basque.