À Ajaccio, Lille veut se refaire une beauté

Humilié par le PSG (7-1), tourmenté par l’affaire Bayo, le LOSC de Paulo Fonseca cherche un peu de soleil pour reprendre des couleurs en cette fin du mois d’août. Cela tombe bien (ou pas), les Lillois sont en Corse ce vendredi pour y défier l’AC Ajaccio (21h).

« Ce match face au PSG n'a rien changé. Je continue de croire en chacun, ça n'a pas altéré ma confiance. »

Du courage et du jeu

Gagner avant que les choses ne se corsent

Par Andrea Chazy

C’était forcément le rendez-vous que Rémy Cabella n’aurait pas voulu manquer. Il n’est pas question ici de Lille-PSG, un véritable trou noir qui a avalé de pauvres Dogues en quête d’air au bout de seulement neuf secondes de jeu . Mais bien de ce match du lendemain, de celui qui doit permettre aux Lillois de repartir de l’avant. Ajaccio, Rémy Cabella y est né, y a grandi, et a même tapé ses premiers ballons à l’ACA puis au Gazéléc. Du fait d’un pépin physique qui l’a privé cinq jours plus tôt de défier Paris, le meneur de jeu international français ne sera donc pas de la partie. Si l'on observe ses deux premières sorties face à Auxerre (4-1) et à Nantes (1-1), c’est un coup dur supplémentaire pour des Nordistes, encore un peu assommés par l’issue du dernier match à la Decathlon Arena.En conférence de presse ce jeudi, comme il l’avait déjà fait au sortir de la déculottée parisienne, Paulo Fonseca rabâche la même chose : il veut que son LOSC avance et passe à autre chose. Qu’il n’avance pas n’importe comment, surtout, mais bien en continuant à jouer., appuyait le coach portugais.(...)L’ancienne tête pensante sait pertinemment qu’il ne jouera pas ce PSG chaque week-end, et que l’on ne bouscule pas des habitudes de jeu en un petit mois à peine. D’autant que sa patte est déjà visible : même face au PSG, Angel Gomes a par exemple montré qu’il était une solution viable en étant repositionné dans l’entrejeu. Une stat' le montre bien : face aux Rouge et Bleu, l’ancien de MU a été l’homme sur le terrain qui a touché le plus de ballons (100). Sur la pelouse d’Ajaccio, pas réputée pour sa qualité depuis le coup d’envoi de la saison, il n’est pas impensable de revoir le même onze qui a chuté lourdement face au champion de France en titre. Aussi car, dans le domaine offensif notamment, Fonseca y est contraint.Si la situation de Ludovic Blas ne s’est toujours pas décantée - le meneur de jeu du FC Nantes ayant d’ailleurs choisi de forcer son départ dans le Nord, selon L’Équipe , en ne se déclarant pas apte à jouer face à Toulouse ce week-end -, c’est celle de Mohamed Bayo qui a le plus occupé les esprits cette semaine au Domaine de Luchin. Aperçu dans un établissement nocturne du Vieux Lille la veille du match face à Paris, l’ancien buteur clermontois est depuis mis à l’écart du groupe, et ce, pour une durée indéterminée., temporisait un peu Fonseca.Si Bayo était apparu emprunté lors de ses deux premières apparitions, son activité sur le front de l’attaque et sa puissance permettaient notamment de laisser davantage de liberté à Jonathan David face à des blocs regroupés. Un cas de figure qui pourrait se produire avec l’AC Ajaccio, qui n’a certes pas encore connu la victoire cette saison, mais qui a démontré face à Lyon (1-2), Lens (0-0) ou Rennes (1-2) qu’elle serait beaucoup plus qu’un simple sparring-partner. Pour les Corses, comme pour les Nordistes, une victoire changerait considérablement la dynamique actuelle. Et redonnerait des couleurs qui ont tendance à vite se dissiper quand arrive septembre.