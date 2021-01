À 53 ans, Kazuyoshi Miura prolonge son contrat avec Yokohama

?????? ?? ??? ???? At 11:11 on January 11th, @yokohama_fc announced big news about their #11: The renewal of 53-year-old forward Kazuyoshi Miura's contract for the 2021 season! https://t.co/tz6iu2WTs5 — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) January 11, 2021

AS

Jamais rassasié.Kazuyoshi Miura est éternel. À bientôt 54 ans (il les aura le 26 février, la veille de la reprise de la J.League), le joueur de Yokohama vient de prolonger son contrat avec le club qu’il a rejoint en 2005, rapporte la BBC . Il va donc disputer sa 17saison sous les couleurs de Yokohama, après être passé en Europe (Genoa, Zagreb), au Brésil (Santos, Curitiba entre autres) avant de revenir au pays (Kyoto, Vissel Kobe).L’ancien international japonais (il a quand même pris sa retraite internationale) compte 89 sélections et 55 buts. En 2017, il est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un but dans le championnat japonais contre Thespakusatsu Gunma à l’âge de 50 ans et 17 jours. Fort d’une carrière bien remplie, débutée en 1986, l’attaquant est l’un des joueurs les plus appréciés au pays.Normal, vu sa longévité.