À 43 ans, Vitorino Hilton raccroche les crampons

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et la fontaine de jouvence s'est obstruée.On parle souvent de bon vin, de bonification avec le temps et de tout un tintouin pour désigner les quelques joueurs qui prolongent le plaisir au-delà de l'âge de raison. Mais rien de tout ça n'était usurpé concernant Vitorino Hilton. À 43 ans, voilà que lea finalement choisi de passer de l'autre côté du miroir ce lundi et de raccrocher ses crampons vissés depuis déjà 21 ans. Avec plus de 350 matchs sous les couleurs de Montpellier et la moitié de sa carrière passée dans l'Hérault (2011-2021), le champion de France 2012 laisse derrière lui un héritage et un souvenir impérissable.Un crève-coeur pour les fans du MHSC : des adieux par communiqué, loin de l'ovation finale sur un terrain. Si un jubilé sera sans doute disputé, on peut quand même le dire : foutue Covid !