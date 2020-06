À 29 ans, un joueur nord-irlandais se reconvertit en maçon

1

QC

Des crampons aux truelles.Troquer le statut de footballeur professionnel contre le quotidien d'un maçon sur les chantiers : c'est l'étonnante décision qu'a pris Billy Kee au début de l'année 2020. «» , résume le joueur auLa raison de ce revirement ? En septembre dernier, après ne plus avoir donné de nouvelles pendant tout l'été, le joueur reconnaît souffrir de problèmes de boulimie, d'anxiété et de dépression. «» , raconte celui qui avait aussi été international U21.Le joueur évoque notamment les journées peu remplies des footballeurs, propices à l'apparition de pensées négatives et angoissantes qu'il compare à «» . Devoir se battre quotidiennement pour décrocher un contrat, enchaîner les périodes de hauts et de bas, et subir la pression permanente des résultats a fini de le faire plonger.Au final, le club et le joueur ont convenu d'une rupture mutuelle du contrat en janvier dernier pour permettre à ce dernier de prendre sa retraite. Depuis, Kee travaille sur des chantiers en tant que maçon et continue de jouer, pour le plaisir, dans le club amateur de Coalville Town. Il y a encore un an pourtant, il était titulaire et buteur pour Accrington Stanley lors de la réception de Plymouth à l'occasion de la 45journée de League One.Le maçon du cœur.