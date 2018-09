À 15 ans il passe un contrôle à l'école et démarre en pro le soir

6

81' Enter Harvey Elliott, who becomes the youngest ever player to play for the first team. He's replaced @AyiteF. #MILFUL [1-3] — Fulham Football Club (@FulhamFC) 25 septembre 2018

Précoce.Harvey Elliott a seulement 15 ans et 174 jours mais a pourtant débuté chez les pros lors d'un 3e tour de Carabao Cup (Coupe de la Ligue anglaise) avec son club de Fulham à Milwall (victoire 3-1). Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à évoluer sous les couleurs du club anglais et le plus jeune tout court à jouer dans cette compétition.Pourtant, le matin-même, le petit Harvey était à l'école, et passait même un contrôle. «(mercredi, ndlr)» , explique son coach, Slavisa Jokanovic , ancien international yougoslave (64 sélections) à la BBC Le foot, c'est génial, mais passe ton bac d'abord, gamin.