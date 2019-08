À 14 ans, Moukoko inscrit 6 buts en un match avec les U19 du Borussia

VLA

Attention les yeux, la génération 2004 débarque.Après avoir inscrit pas moins de cinquante buts en une saison avec les U17 du Borussia Dortmund l'an passé, les dirigeants du club ont décidé de surclasser une fois de plus Youssoufa Moukoko, qui fêtera ses quinze ans en novembre prochain. Et on peut dire que cela n'a pas intimidé le jeune attaquant, qui faisait hier ses débuts avec les U19.À l'occasion du match entre le Borussia et le Wuppertaler SV, remporté (9-2) par le BvB, Moukoko a brillé et a planté six buts à l'équipe adverse, composée de joueurs qui avaient parfois cinq ans de plus que l'attaquant. L’entraîneur de Dortmund, Michael Skibbe, a visiblement été impressionné par son joueur : «» . Nike a également flairé le bon coup : la marque américaine a fait signer un contrat de 10 ans au joueur d'après laOn se connaît Youssoufa.