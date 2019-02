90 000 demandes de places effectuées pour Rennes-Arsenal

DDG

Un Arsenal de Bretons pour défier lesInutile de préciser à quel point le 8de finale de Ligue Europa contre Arsenal fait rêver toute la ville de Rennes au-delà des supporters. Concrètement, ce sont 90 000 demandes de places qui ont été enregistrées pour assister au match aller au Roazhon Park (le 7 mars), comme l'a annoncé le club mardi. Dommage que l'écrin situé Rue de Lorient ne comporte que 29 778 sièges...Globalement, presque une personne sur deux en ville (213 400 habitants) aurait pu se donner rendez-vous dans l'enceinte municipale. D'ailleurs, la file devant la boutique du stade a commencé à gonfler une demi-heure avant l'ouverture du guichet, à 10h ce mercredi, selon Ouest-France . Le Stade Rennais a en effet mis en place une procédure particulière pour offrir la priorité aux abonnés, via le système un abonnement - une place. Avec tout de même une réduction de 10% par rapport au prix public. La grille tarifaire va ainsi de 29 € (tribune derrière les buts) à 95 € pour l'emplacement le plus cher.Pour les non abonnés, il faudra attendre samedi et jouer sur trois tableaux pour décrocher le précieux sésame : par la billetterie en ligne, par la boutique du club Rouge et Noir, et au guichet du Roazhon Park.Voir Benjamin André avaler Mesut Özil a un prix.