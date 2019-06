22 joueuses, un match et une petite révolution

Le 9 mai 1881, des Anglaises et des Écossaises se retrouvaient dans un stade d'Édimbourg, pour ce qui était alors considéré par beaucoup comme une curiosité obscène : le premier match international de football féminin de l'histoire. Plus que du sport, un vrai acte de militantisme, encore trop en avance sur son temps.



Matthews, gardienne du progrès

« Les femmes ne sont pas ces créatures "ornementales" et "inutiles" que les hommes imaginent »

Par Adrien Candau

Édimbourg, 1881. L'Angleterre est encore en pleine ère victorienne. La femme britannique est cantonnée à ses activités de maîtresse du foyer, sous peine de subir l'humiliation et le dédain public. Le sport, évidemment, est une affaire d'hommes. Ce 9 mai, ce sont pourtant 22 femmes qui s'avancent sur la pelouse de l'Easter Road Stadium. Face à face, deux formations représentant officieusement l'Angleterre et l'Écosse, pour le premier match international de football féminin de l'histoire. Une bizarrerie aussi audacieuse que scandaleuse, pour une bonne partie des spectateurs présents ce jour-là en tribune.L'initiative est née de l'esprit de révoltée d'Helen Matthews, gardienne de but de l'équipe écossaise, militante pour les droits des femmes et organisatrice de la rencontre. Bien consciente que sa démarche ne sera pas sans provoquer le scandale au sein d'une société où la femme est encore trop souvent dépossédée de son corps, elle adopte alors le pseudonyme de Mrs Graham. Un stratagème pour dissimuler son identité utilisée par de nombreuses joueuses à l'époque, pour protéger un tant soit peu leur vie privée. Peu d'informations subsistent aujourd’hui de ce premier match : on sait simplement que l'Écosse s'est imposée par trois buts à zéro et que leavait envoyé un reporter sur place, qui avait, entre autres choses, rapporté que «La rencontre a au moins le mérite d'arriver jusqu'à son terme. Ce qui ne sera justement pas le cas duentre les deux équipes, joué à Glasgow. Ce dernier est interrompu par des spectateurs, qui n'hésitent pas à intimider physiquement les joueuses en envahissant le terrain, comme le rapporte le: «» Qu'importe, les footballeuses s’obstinent et décident de remettre ça, cette fois-ci le 20 juin, à Manchester. Là encore, la rencontre est perturbée par des émeutes, et la presse locale ne se prive pas d’envenimer la situation. Leira jusqu'à qualifier l'évènement de «» , en s'en prenant aussi à la tenue des joueuses, jugées «» .Si la société victorienne n'est manifestement pas prête à laisser sa chance au football féminin, une nouvelle génération de footballeuses militantes va reprendre le flambeau du combat entamé par les joueuses qui avaient osé taquiner le cuir au stade, en 1881. Quatorze ans plus tard, c'est le premier club de football féminin de l'histoire, le British Ladies Football Club, qui est créé sous l’égide de Lady Florence Dixie, une aristocrate, et de la militante féministe Mary Hutson, la capitaine de l'équipe. Cette dernière, qui jouait sous le délicieux pseudonyme de Nettie Honeyball, assume alors la portée aussi bien symbolique que politique qu'on prête à son tout nouveau club. «Le chemin est tracé, mais il sera encore très accidenté : en 1921, le football féminin est interdit par les fédérations anglaises et écossaises, un embargo qui ne sera levé qu'au début des années 1970. Tardif, mais 138 ans plus tard, c'est bien Helen Matthews et les siennes qui triomphent : un nouvel Angleterre-Écosse se jouera bien à Nice, ce dimanche. Et tant pis si certains anti-modernistes, à l'image d'Alain Filkelkraut , semblent être restés bloqués en l'an de grâce 1881.