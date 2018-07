800 dollars de taxi pour Pérou-Danemark

3

Quand on aime, on ne compte pas.Une correspondance en avion manquée sur le fil à Moscou a incité un groupe de quatre supporters de laà dénicher un taxi afin d’assister au premier match des Péruviens dans ce Mondial face au Danemark (défaite 1-0). Léger détail : l’entrée des Péruviens en compétition se faisait 650 kilomètres plus loin, à Saransk. Le coût de la course atteindra logiquement les 800 dollars, soit 680 euros.» , témoignera Rodolfo Devercelli quelques jours plus tard à Iekaterinbourg pour Reuters. Les quatre larrons ont ainsi eu tout le temps de négocier le prix du trajet, s’échinant tant bien que mal à communiquer avec le conducteur via Google Traduction : «"Ça va être plus long que prévu, le prix va être de 700 dollars.""Hors de question pour mille dollars, ce sera 800 dollars et je fais le plein de ton véhicule."Pour un magnifiquede Cueva sur penalty.