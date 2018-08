80 millions ? Kepa possible !

Le gardien de but le plus cher du monde ne s'appelle plus Alisson Becker, mais Kepa Arrizabalaga. Et même si Chelsea ne l'a toujours pas confirmé officiellement, ce sont bien les Blues qui viennent de lâcher 80 millions d'euros pour enrôler le Basque. Une somme qui paraît absurde, mais le club londonien n'avait pas vraiment le choix.

Par Alexandre Doskov

La situation est cocasse. D'un coté, il y a ce tweet posté par le compte officiel de l'Athletic Club, certifié par un petit badge bleu et blanc : «» Le message est clair : la clause libératoire du jeune gardien de but (23 ans) du club basque a été payée en monnaie sonnante et trébuchante. Une addition s'élève à 80 millions d'euros. Et de l'autre côté ? Rien du tout pour le moment, alors que la logique voudrait qu'un autre club publie un communiqué pour annoncer l'arrivée du joueur. Même le court message d'adieu de l'Athletic ne mentionne pas la destination du colis. En bref, pour le moment, Kepa Arrizabalaga a été vendu par Bilbao, mais on ne sait toujours pas à qui. Le suspense le plus nul du monde, puisque tout le monde sait très bien que le goal espagnol va débarquer à Chelsea. Alors qu'attendent lespour officialiser la chose, et pour le faire poser avec un maillot entre les pognes devant un mur envahi par les logos des sponsors ? De clarifier un peu le flou qui entoure Thibaut Courtois, sans aucun doute. Car l'homme qui a dit «» s'est exprimé la semaine dernière par l'intermédiaire de son agent, et ses propos laissent peu de place au doute : «Avec le transfert de Kepa à Chelsea, la probabilité d'un départ de Courtois au Real passe donc de 90% à 99%. Mais qui est ce gardien au nom à rallonge qui vient de récupérer la couronne de goal le plus cher de l'histoire, une semaine après Alisson Becker ? Son passeport donne des premières indications. Kepa Arrizabalaga a deux ans et demi de moins que Thibaut Courtois, et mesure 10 centimètres de moins que le Belge. Il est né à 60 kilomètres de Bilbao, porte le maillot de l'Athletic Club depuis qu'il n'a pas dix ans, et n'a jamais joué un seul match de Ligue des champions de toute sa vie. Pour autant, le gamin ne sort pas totalement de nulle part et même si la somme peut paraître grotesque, Chelsea n'a pas claqué le prix d'un Boeing 737 pour un sombre inconnu.Il n'y a pas si longtemps, quand on se moquait de David De Gea et de ses gants savonnettes, certains supporters de l'Espagne priaient pour que Pepe Reina prenne la place de titulaire en cours de compétition. Et juste à côté de De Gea et de Reina, c'est Kepa qui occupait le poste de gardien numéro 3 de la Roja au dernier Mondial. Preuve que de l'autre côté des Pyrénées, le Basque a fait ses preuves et possède déjà un certain statut. Sa carrière aurait même pu prendre un autre tournant il y a six mois puisqu'au mercato hivernal, le Real avait fait bien plus que se renseigner sur Kepa. Sa blessure au pied avait fait capoter l'affaire, et Bilbao avait compris que son portier n'en avait plus pour très longtemps avant de s'envoler. La club l'a alors prolongé en moins de deux, histoire de faire passer sa clause de 20 à 80 millions.Quand on voit que Chelsea a lâché la somme demandée dès cet été, on ne peut qu'applaudir le flair du club basque. Surtout quand on sait qu'au moment de sa prolongation, il ne restait qu'une seule année de contrat à Kepa. Du côté de Chelsea, ce recrutement a donc presque tout d'un, ces fameux achats compulsifs de dernière minute que font les clubs quand ils sont dos au mur avec un trou à combler dans leur effectif. Et comme en Angleterre, le mercato se termine demain à 18h et que Courtois a séché ses derniers entraînements avec Chelsea histoire de mettre vraiment la pression aux, le club d'Abramovitch n'avait plus vraiment le choix et devait trouver un gardien en urgence absolue.Les rumeurs valdinguaient dans tous les sens, parlaient de Pickford, de Butland, parfois de Jan Oblak. Ce sera finalement Kepa, qui figurait aussi sur la. Forcément, Sarri a reçu quelques questions sur le bonhomme hier soir après le match d'International Champions Cup face à Lyon. Avec cette réponse concise et passe-partout à la clé : «» Les vraies louanges attendront la confirmation du transfert.