7 Français sur 10 ne connaissent pas la chaîne Téléfoot

[ETUDE] : à 1 mois de la reprise de la #ligue1ubereats : 7 Français sur 10 n'ont jamais entendu parler de #telefoot #mediaproun sur dix envisage de s'y abonner Mais pour deux tiers en se désabonnant d'autres services @harrisint_fr pour @npaconseil et @SPORTINDEX1 pic.twitter.com/3cH4gy9uYY — SPORT INDEX (@SPORTINDEX1) July 21, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À un mois de la reprise de la Ligue 1...D'après un sondage Harris publié ce mercredi, 68,7 % des Français n'ont pasde la chaîne Téléfoot , née de l'association entre TF1 et Mediapro, prochain diffuseur de la L1 et de la L2 la saison prochaine. Menée du 3 au 7 juillet, l'étude a porté sur 3966 personnes de 15 ans et plus et délivre d'autres résultats inquiétants, à un mois de la reprise des championnats.Selon le sondage, seul un Français sur dix prévoit en effet de s'abonner à cette nouvelle chaîne, dont le prix est fixé à 25 € par mois . Parmi ceux-ci, 66% envisagent de le faire en se désabonnant d'autres chaînes de sport et 10% en se désabonnant de Canal+.