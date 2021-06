660€ à gagner en misant sur la qualification de la Suède & "Angleterre - Allemagne"

Deux bonus spécial EURO pour parier sur un combiné !

Notre combiné Euro de ce mardi

Angleterre - Allemagne :

Suède - Ukraine :

Si vous misez par exemple sur le pari "Kane ou Havertz buteur" et la qualification de la Suède dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

L'Angleterre n'a pas affiché un visage très séduisant durant la phase de poules mais a tout de même terminé en tête du groupe D. En difficulté dans le domaine offensif, les Three Lions ont glané 2 courts succès contre la Croatie (1-0) et la République Tchèque (1-0) et ont été tenus en échec, à Wembley, par une faible Ecosse (0-0). Gareth Southgate dispose pourtant d'attaquants de grande qualité et il continue de faire confiance à Harry Kane. Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018, le Spur sort d'une superbe saison en club mais il cherche encore à ouvrir son compteur dans la compétition. Il devrait à nouveau occuper la pointe de l'attaque et auron donc une nouvelle opportunité de faire trembler les filets. En face, l'Allemagne n'est pas passée loin d'une piteuse élimination en poule. Défaite dès son entrée en lice par la France (0-1), la Mannschaft a ensuite réalisé un très bon match pour dominer le Portugal (4-2). Lors de la dernière journée, elle a été ballottée par la Hongrie et n'a marqué le but égalisateur qu'en toute fin de rencontre (2-2). Auteur d'une belle fin de saison avec Chelsea, Kaï Havertz apparaît comme l'une des principales forces offensives de Joachim Löw dans cet Euro. Le Blue a marqué lors des 2 derniers matchs et devrait logiquement aligner une 4titularisation de rang ce mardi.La Suède a dépassé les espérances en s'adjugeant la 1place du groupe E. Malgré cela, la sélection a été particulièrement critiquée par les observateurs. Nettement dominés par l'Espagne lors de la 1ère journée, les coéquipiers d'Alexander Isak ont été privés de ballons et auraient pu s'incliner sans les nombreuses parade du gardien Olsen (0-0). Pas plus emballants 4 jours plus tard, ils ont rencontré de grosses difficultés pour venir à bout de la Slovaquie grâce à un penalty transformé par Forsberg dans le dernier quart d'heure. La Suède a enfin affiché un visage plus offensif lors du dernier match en battant, grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, la Pologne (3-2) pour terminer en tête du classement. De son côté, l'Ukraine est l'équipe qui a obtenu le dernier ticket qualificatif pour les 8de finale. 3èmes du groupe C, les coéquipiers d'Andrey Yarmolenko n'ont gagné qu'un seul match, contre la faible Macédoine du Nord (2-1). Autrement, ils ont été battus par les Pays-Bas (2-3) et l'Autriche (0-1). Contre l'Autriche, l'équipe a rendu compte de ses limites et aurait pu s'incliner plus largement au vu de la physionomie du match. Solide derrière, la Suède n'a pas ébloui les observateurs jusqu'à maintenant mais ne devrait pas laisser passer l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale face à l'adversaire le plus faible des 8de finale.