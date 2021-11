65% des arbitres de L1 et L2 favorables au port d'un micro

MD

Le mercredi 17 novembre prochain, le siège de la LFP organisera une nouvelle réunion sur l’arbitrage des deux plus gros championnats de l’hexagone. Le Syndicat des arbitres de football élite (ou SAFE - groupe réunissant 100 des 105 arbitres de L1 et L2), représenté par Olivier Lamarre, exposera à Vincent Labrune dix-neuf propositions pour améliorer les décisions en Ligue 1 et en Ligue 2. Le port d'un micro est une piste ouverte et 65% y serait favorable, pour 22% « neutre » et seulement 13% contre, peut-on lire dans les colonnes du journal L’Équipe ce vendredi. Et si cette évolution, déjà présente dans de nombreux sports comme le rugby, arrivait en Ligue 1 ? C’est en tout cas le souhait de Vincent Labrune qui a fait de l’arbitrage l'un des chantiers de sa réforme. Si cette idée est votée lors de la réunion, il faudra tout de même attendre la validation de l'instance qui détermine les règles du football mondial (IFAB). D’autres propositions seront aussi évoquées comme le partage des images vues par le VAR sur les écrans géants des stades.Oui, pour des décisions bien plus SAFE.