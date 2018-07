600€ à gagner avec Angleterre & Croatie

Suède - Angleterre :

Russie - Croatie :

Si vous misez sur la qualification de l'Angleterre et la victoire de la Croatie dans un pari combiné, la cote atteindra :

Quart de finaliste surprise de cette Coupe du Monde 2018, la Suède a déjà rempli ses objectifs. Présents dans le groupe F, les coéquipiers du capitaine Andreas Granqvist se sont adjugés la tête du classement grâce à 2 succès obtenus face à la Corée du Sud (1-0) et au Mexique (3-0) (avec une défaite frustrante concédée contre l'Allemagne). En 8ème de finale, les Suédois ont été ballottés par la Suisse durant le 1er acte mais ils ont tenu bon avant d'élever leur niveau de jeu pour arracher leur qualification avec pas mal de réussite (1-0). Mais ce samedi, la sélection aura fort à faire face à l'Angleterre, une équipe qui s'expose moins défensivement que les précédents adversaires de la Suède sur ce Mondial. Solides en phase de poules, lesont ensuite vaincu le signe indien en 8èmes de finale en écartant la Colombie à l'issue d'une séance de tirs au but. Cela pourrait bien être l'année ou jamais pour la Anglais qui, depuis 1990, s'étaient fait sortir à 6 reprises aux tirs au but dabs des compétitions internationales. Emmené par le meilleur buteur de la compétition, Harry Kane (6 réalisations), les hommes de Gareth Southgate devraient logiquement prendre le dessus sur une formation suédoise à leur portée.Pas attendue à ce niveau de la compétition avant de débuter le tournoi, la Russie semble un cran au-dessous de la Croatie. Le pays organisateur a remporté ses deux premiers matchs face à des adversaires assez faibles, l'Arabie Saoudite (5-0) et l'Egypte (3-1), avant d'être surclassé par l'Uruguay (0-3). 2èmes du groupe A, les hommes de Stanislav Cherchesov ont ensuite écarté, à l'issue de la séance de tirs au but, l'Espagne en 8ème de finale. Largement dominés par une Roja toujours aussi peu tueuse, les Russes ont fait preuve de réussite et ont pu compter sur la superbe performance du gardien Igor Akinfeev. En face, la Croatie a réalisé une superbe phase de poules terminée à la 1ère place du groupe D, devant l'Argentine, le Nigeria et l'Islande. Les partenaires du métronome Luka Modric ont ensuite déçu en 1/8e, ne venant à bout qu'aux tirs au but d'une coriace formation danoise. En plus de Modric, le sélectionneur se repose sur un groupe de qualité, à l'image du milieu Rakitic et des attaquants Rebic, Perisic et Mandzukic, qui semble bien au-dessus de l'équipe russe sur le papier.