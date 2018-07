5000 à 8000 supporters français pour Danemark-France

106

AC

Les Bleus ne seront pas seuls face au Danemark.Pour la finale du groupe C qui se joue au stade Loujniki de Moscou cet après-midi (16h), les joueurs de Didier Deschamps devraient avoir deux fois plus de monde pour les encourager que lors des matchs précédents.Selon, 5000 à 8000 fans des Bleus seront là pour encourager leurs protégés face aux Danois. Une estimation beaucoup plus haute que lors des deux précédents matchs de l’équipe de France, qui avait attirés entre 2000 et 3000 supporters français à Kazan et Iekaterinbourg.Suffisant pour ne pas trop dépayser Pogba et les siens