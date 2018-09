Bon anniversaire, Marcel !

Ce vendredi, Marcel Desailly fête ses 50 ans. Des années faites de galères, d’efforts, de trophées, de publicité, mais surtout de beaucoup de sourires. Tu sais que tu aimes Marcel Desailly quand...

... tu ne connais pas Accra grâce à tes cours d’histoire-géographie.... toi aussi, tu aimerais bien être le fils d’un diplomate.... tu aurais aimé être né avec le patronyme Odenkey Addy Abbey. Classe à souhait.... toi aussi, tu aimerais bien avoir le choix entre le football et le tennis de haut niveau. Pour choisir le foot, évidemment.... ton héros possède une place de choix dans la VHS... tu donnes du respect à Coco Suaudeau, celui qui t’a mis un bon coup de pied aux fesses.... tu as pleuré comme Marcel, en juillet 1990, lors de la naissance de son premier enfant illégitime, Aïda. De rire ou de tristesse, au choix.... tu adores Gloria Gaynor. Pourquoi ? Parce qu'elle est née un 7 septembre, comme Marcel. Pas étonnant finalement que leurs destins soient ainsi liés !... tu rêves de croiser ce monsieur pour t'avoir donné tant de bonheur en 1998.... «» Tu donnes aussi du respect à Eddy Capron.... en 1993, ton héros soulevait pour la première fois de sa carrière la C1 avec l’OM, à Munich (1-0). À jamais les premiers.... en 1994, ton héros détruisait le milieu de terrain du FC Barcelone pour enfiler une deuxième C1, cette fois-ci avec l' AC Milan (4-0). Avec un but en prime, s’il vous plaît.... un double exploit qui consacre ton héros comme le premier joueur à remporter la C1 deux années de suite avec deux clubs différents. Ton héros a montré le chemin à Samuel Eto’o Fils.... en 1995, tu es fier de mettre fin au rêve du Paris Saint-Germain en demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. À jamais les premiers.... en 1998, le magazine de Chelsea balance Marcel en Une avec la mention «» Fierté.... « Johan Cruyff s’est fait déglinguer par ton héros.... avant les bisous avec Zizou, il y a d’abord eu les coups.... «» Du Desailly dans le texte, en préparation de France Brésil 1998.... en revanche, il sait déchiffrer Cafú sans problème.... et il a envoyé chier les officiels de la FIFA. Ce que tout le monde rêve de faire une fois dans sa vie, en fait.... parce que cette pub pour les Petit Lu' au lait est clairement la base de son succès sur les réseaux sociaux aujourd'hui... Mikaël Silvestre et Bixente Lizarazu étaient tes potes musiciens en équipe nationale.... ça te fait plaisir de voir ton héros squatter la troisième place du plus grand nombre de sélections chez les Bleus (116), derrière Zinédine Zidane et Lilian Thuram . Costaud.... surtout qu’avant de le voir tomber de ce podium, Hugo Lloris va devoir jouer encore treize matchs avec les Bleus.... ton équipe de France préférée, c’est celle entre 2000 et 2004. Quand ton héros était capitaine.... en revanche, tu effacerais bien ce France- Danemark 2002 de la mémoire collective.... en 2003, ton héros soulève la Coupe des confédérations 2003 avec Rigobert Song , pour témoigner de l’union sacrée autour de Marc-Vivien Foé. Tu as pleuré, bien entendu.... même si c’est encore une fois à but commercial, tu es obligé d’aimer cette publicité pour LeBonCoin.... parce que même après avoir mis un coup de coude à Fernando Morientes en 2004, l'attaquant espagnol ne lui en a pas tenu rigueur.... tu es «... il porte toujours l' AC Milan dans son cœur. Ou ailleurs, c’est selon.... dans son cœur, il y a aussi celui qu’il appelle «» pour son look de ringard au FC Nantes ... il a montré la voie de l’ambassadeur de la téléphonie à... Samuel Eto’o Fils. Un père spirituel, dans le sport comme dans le business.... son salaire pesait trois fois plus que celui de Frank Lebœuf à Chelsea ... à Londres, il était surnommé « The Rock » . Du coup, tu te passes en boucle la chanson de Nâdiya pour lui rendre hommage.... aussi car juste avant, Marcel avait déglingué Domenech en expliquant ce que toute la France pensait déjà : «» Porte-parole.... tu as aimé quand il a déclaré en 2001 dans: «» Car oui, Marcel est avant tout un mec comme tout le monde.... tu as cru que ton héros avait des capacités en danse hip-hop pendant deux minutes. C’est déjà ça.... en 2010, il n’avait pas hésité à sortir du bois pour allumer les grévistes de Knysna et surtout Pat’Évra : «... un bon match à Nîmes l’avait sauvé d’un prêt à Tours . À quoi tient une carrière...... car il a fait croire à tout le monde qu’il allait «» . Alors que c’était bien évidemment pour s’en mettre plein les poches.... et ce n'est pas en disant que «» qu'on va commencer à penser le contraire !... «... les soirées sur beIN SPORTS passent beaucoup plus vite quand ton idole est sur le plateau.... ton héros était numéro 8 pendant presque toute sa carrière et il jouait défenseur central, mais ça ne te pose aucun problème. Zidane avait bien le 5 au Real, après tout.... tu sais qu'après Marcel Pagnol ou Marcel Cerdan, Marcel Desailly a perpétré la tradition des Marcel de qualité.... pour cet échange entre deux phénomènes.... tu vas avoir le sourire toute la journée, car Marcel est désormais... à défaut de savoir taper dans le ballon comme Marcel, tu vas vouloir te brosser les dents cinq minutes trente tous les soirs pour avoir le même émail de qualité.... continue de nous régaler comme ça, Marcel !