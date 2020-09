5 bonnes raisons de taper un foot chez Foot In Five

Situé en plein centre d'Épinay-sur-Seine (93), à dix minutes en transport de Paris, le complexe Foot In Five dispose de 6 terrains (4 indoor, 2 outdoor) de foot à 5, comme son nom l’indique. Mais aussi d’un restaurant, d’une salle de fitness et même d’un coin paris sportifs FDJ. Voilà 5 raisons d'y aller dès que possible...

1

1 - Parce que tes matchs sont filmés

2 - Parce que vous pourrez déguster un hamburger

3 - Parce qu’il y a plein de choses à faire

4 - Pour la possibilité de souscrire un abonnement au mois

5 - Parce qu’il y a un espace pour vos paris sportifs

Par Steven Oliveira

. On a tous un(e) pote qui vous raconte ses exploits footballistiques plus fous les uns que les autres sans que personne ne puisse démêler le vrai du faux. Sauf que Foot In Five a trouvé la parade pour arrêter ces Serge le Mytho en équipant tous les terrains de caméras qui filment en HD afin de pouvoir revoir toutes les actions d’une rencontre. Problème, même si vous gagnez 10-1, vous vous rendrez vite compte que vous n’êtes pas le Barça de Pep Guardiola non plus.Chez Foot In Five, l’adagea été pris au pied de la lettre. C’est pourquoi, une chaîne de fast-food halal spécialisée dans le burger et les wings s’est installée dans le complexe histoire de récupérer les deux kilos perdus après avoir transpiré pendant deux heures dans un chasuble. Et puis c’est toujours plus simple de motiver un(e) pote à venir faire le nombre quand tu lui proposes après le foot un burger devant un match de Ligue des champions diffusé sur un écran géant de 20m2. Soit la taille de deux studios parisiens.Il n’y a qu’à lire le sloganpour comprendre que le ballon rond ne représente qu’un pourcentage - certes grand - des activités du complexe Foot In Five. Outre le restaurant, on y retrouve notamment une salle de sport ou encore une loge pour y faire des séminaires. Et histoire de pouvoir y aller avec toute la famille au complet, il y a même une école de foot et la possibilité d’organiser des anniversaires sur place. Un bon moyen d’éviter aux ami(e)s de votre enfant de passer une énième fête à Flunch ou au bowling.Tel un abonnement téléphonique du début des années 2000, le football a un forfait bloqué. Quand ce n’est pas les horaires d’entraînement de ton club de foot, c’est l’argent ou le manque de potes motivé(e)s qui limitent ta pratique du ballon rond. Et comme pour les téléphones, il existe désormais des forfaits illimités (enfin de 9h à 2h du matin). Pour cela il vous suffit de prendre un abonnement au mois - pratique utilisée dans seulement 4 centres en France - à 29€90 et vous pourrez venir jouer quand vous voulez. Et si personne dans vos connaissances est motivé pour vous accompagner, vous pourrez toujours trouver des joueurs dispos sur une application dédiée. Ou alors attendre devant le centre avec vos crampons qu’une équipe arrive avec un joueur en moins.Histoire de rembourser votre soirée foot-bière-hamburger, Foot In Five a installé un espace FDJ où vous aurez la possibilité de faire des paris sportifs. Et vu que vous venez en bande organisée jouer au foot, il est possible de consulter plusieurs avis avant de valider son ticket. Problème, vous aurez toujours un(e) pote qui vous dira après coup. Alors même qu’il ne peut pas citer le moindre joueur de Dijon. En revanche, il n’est pas encore possible de parier sur les matchs se déroulant au sein du complexe. Alors pas besoin d’aller donner 10 euros au mec avec l’ensemble du Real Madrid - il y en a forcément un et il est probablement portugais - pour qu’il mette un CSC.