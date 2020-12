5-4 : L'Ajax remporte un feu d'artifice délirant contre Utrecht

1

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Marre des sempiternels films de Noël de fin d'année ? Pour avoir sa dose de spectacle et de sensations fortes, il fallait se tourner vers le thriller à rebondissements proposé par l'Ajax et Utrecht en Coupe des Pays-Bas ce mercredi soir.L'Ajax donne le ton d'une soirée aux défenses ouvertes aux quatre vents et aux attaques toutes heureuses de jouir d'une telle liberté d'action. Première minute : Mahi profite des bégaiements de Tagliafico et Gravenberch pour ouvrir le score, avant que Tadić ne réplique sur un coup-franc contré seulement sept minutes plus tard. S'ensuit un cessez-le-feu pendant quasiment toute la première période, mis à mal par Labyad juste avant la trêve (2-1, 45), puis piétiné de toutes parts par des bélligérants sans pitié.Le second acte a à peine débuté que Mahi s'offre un doublé, Labyad enfourne une deuxième frappe contrée pour les Lanciers (3-2, 54), Van de Streek fait parler la poudre sur corner, puis l'ancien Monégasque Moussa Sylla joue les contorsionnistes pour foutre les siens devant (3-4, 71). Mais l'Ajax n'a pas prévu d'en rester là. Labyad égalise (81), avant de laisser le bouquet final à Tadić. Naviguant sur son flanc gauche, le Serbe feinte le centre, repique dans l'axe, feinte la frappe et plante une cartouche flamboyante de son mauvais pied dans la lucarne adverse (5-4, 89).S'il fallait une preuve éclatante que le gouvernement néerlandais a eu raison de laisser le football pro garder ses droits dans une société confinée depuis deux jours, la voilà.