480€ à gagner avec France & Angleterre

France - Belgique :

Croatie - Angleterre :

Si vous misez sur les qualifications de la France et de l'Angleterre dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une 1partie de compétition efficace mais médiocre dans le jeu, la France a clairement mis le pied sur l'accélérateur dans les matchs à élimination directe. Sortis premiers de leur groupe C devant le Danemark, les hommes de Didier Deschamps ont ensuite dominé l'Argentine de Lionel Messi (4-3) et l'Uruguay de Luis Suarez (2-0), au terme de deux prestations vraiment convaincantes face à deux sélections sud-américaines mais au profil différent. De son côté, la Belgique présente un bilan comptable parfait pour le moment, avec un bilan de 5 victoires en 5 matchs disputés. Mais après une phase de poule tranquille, les Belges ont vraiment tremblé contre le Japon (3-2) en 1/8e, laissant paraître moins de sérénité défensive que les Bleus.Sortie facilement 1de son groupe devant l'Argentine, la Croatie a en revanche dû batailler pour rejoindre les 1/2 finales de cette Coupe du Monde, comme leurs aînés lors du Mondial 98 il y a exactement 20 ans. Les partenaires de Luka Modric sont venus à bout du Danemark et de la Russie à chaque fois lors de la séance de tirs aux buts, se montrant moins tranchants qu'en phase de poules. En face, l'Angleterre a fini 2ème du groupe G derrière la Belgique mais les protégés de Gareth Southgate se sont montrés solides en 8èmes face à une belle équipe de Colombie (1-1, 4-3 tab), avant de survoler son 1/4 de finale face à la Suède (2-0). Poussés en prolongations deux fois consécutivement et entamés sur le plan physique, les Croates devraient s'arrêter en 1/2 finale face à une formation anglaise en pleine confiance.- 2,79 chezqui offre!!!- 2,40 chezqui offrependant le Mondial- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez votre premier pari remboursé de 200€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€ !avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 200€avecqui vous offre 150€ remboursés EN CASH sur vos deux 1ers parisavecqui vous offre 50€ peu importe le résultat de votre 1er pariavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 310€ aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 200€, dont 60€ pour seulement 20€ déposésavecqui vous offre un bonus de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 120€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€