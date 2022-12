436€ à gagner en pariant sur les buteurs Coupe du Monde de dimanche !

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur les buteurs de dimanche

Mbappé porte les Bleus

Rashford enchaîne

Décisif contre l'Australie d'une belle tête puis double buteur face au Danemark, Kylian Mbappé occupe la tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde avec Marcus Rashford, Cody Gakpo, et Enner Valencia. Toujours aussi vif sur son côté gauche, le joueur du PSG est le principal détonateur de cette équipe de France. Dimanche, il sera titulaire après avoir démarré sur le banc mercredi et il devrait sans doute avoir plusieurs opportunités de scorer. En effet, sa vitesse et sa percussion devraient mettre au supplice la défense polonaise bien plus lente. D'autant que les Aigles Blancs ont souvent été mis en difficulté lors du premier tour et ont semblé dépasser dès que le rythme s'accélérait. Aussi, l'ancien Monégasque, qui vise le titre de meilleur buteur dans ce Mondial, pourrait s'illustrer lors d'une rencontre que les Bleus devraient assez largement dominée. A ses côtés, l'inoxydable Olivier Giroud pourrait battre le record du nombre de buts inscrits en Equipe de France tandis qu'Antoine Griezmann sera revanchard après qu'on lui ait enlevé son but mercredi contre la Tunisie.Très convaincante lors du premier tour malgré un match nul concédé contre les Etats-Unis (0-0), l'Angleterre a réalisé un festival offensif d'abord contre l'Iran (6-2) puis contre le pays de Galles quelques jours plus tard (3-0). A chaque fois, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford s'est illustré en trouvant la faille pour partager avec Kylian Mbappé la tête du classement des buteurs de ce Mondial. Auteur d'un magnifique coup franc puis d'un nouveau très joli but face aux Gallois, le Mancunien pourrait être titulaire face à une formation sénégalaise qui devrait laisser le ballon aux. Face à un bloc défensif assez bas, il pourrait forcer la décision et inscrire un 4but dans cette Coupe du monde.