404€ à gagner avec Betis Séville & FC Porto + 200€ offerts chez Betclic au lieu de 100€ !

Jusqu'au 24 février seulement, Betclic vous offre 200€ de bonus à l'inscription au lieu de 100€. Vous bénéficiez d'un 1er pari remboursé de 200€ avec le code SOFOOT et vous pouvez ainsi miser sans trop de pression. De quoi parier sur notre pari combiné du week-end

Durée limitée : 200€ chez Betclic au lieu de 100€

Attention :

Notre combiné du week-end !

Betis - Majorque :

Moreirense - FC Porto :

Si vous misez par exemple sur les victoires du Bétis et du FC Porto dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres bonus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au 24 février seulement,vous offreen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.S'il y a bien des équipes espagnoles qui profitent de la mauvaise saison du Barça et de l'Atlético, ce sont les clubs sévillans. Si le FC Séville joue le titre au Real, le Bétis est 3de Liga sans faire de bruit. Vainqueurs de 3 de ses 4 derniers matchs de championnat, les Andalous se sont également imposés jeudi en C3 chez le Zénith Saint-Pétersbourg (2-3) où il n'est jamais facile de l'emporter. Le Bétis va en plus sans doute récupérer ce dimanche ses dynamiteurs Fekir (suspendu) et Canales (covid), absents en Russie. Jouant son maintien, Majorque est en bonne forme mais prend la grande majorité de ses points dans son stade depuis le début de saison. Les Insulaires restent d'ailleurs sur 3 défaites consécutives sans marquer de but en déplacement (1-0 chez le Rayo en Coupe du Roi, 3-0 à Villarreal en Liga et 2-0 chez la lanterne rouge Levante également en championnat).Autre équipe à avoir remporté son 1/16ou barrage aller d'Europa League jeudi, le FC Porto a dominé à domicile la Lazio (2-1). Si lesétaient privés d'Immobile pour ce match, les Portugais ont préservé leur meilleur buteur Taremi, laissés sur le banc. Ayant remporté 12 de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues (pour un nul concédé vendredi dernier face à son dauphin et champion en titre, le Sporting), Porto se déplace sur la pelouse de Moreirense. Bien moins bien que la saison passée, Moreirense est 16sur 18 dans ce championnat portugais et donc virtuellement barragiste pour la descente. Le club a d'ailleurs perdu 3 de ses 4 derniers matchs.2,02 chezqui vous offrejusqu'au 24 février seulement !!!- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec