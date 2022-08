4 Françaises nommées pour le Ballon d'or

QB

Sur un malentendu...Quatre Françaises figurent dans la liste des vingt prétendantes au Ballon d'or féminin, qui sera remis le 17 octobre au Théâtre du Châtelet. Les Lyonnaises Selma Bacha et Wendie Renard, qui ont fait le doublé championnat-Ligue des champions, sont accompagnées des Parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. L'OL glisse également Christiane Endler, Catarina Macario et Ada Hegerberg dans cette sélection. À noter la présence de l'Américaine Alex Morgan, des meilleures buteuses de l'Euro que sont Beth Mead et Alexandra Popp, de la lauréate 2021 Alexia Putellas ou encore de la jeune Trinity Rodman (20 ans).Selma Bacha, Fridolina Rolfö, Vivianne Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr, Christiane Endler, Lena Oberdorf, Kadidiatou Diani, Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmati, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Marie-Antoinette Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman, Ada Hegerberg.Faîtes vos jeux.