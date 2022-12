370€ à gagner avec Brésil, Portugal & Suisse sur notre combiné de vendredi !

Cameroun - Brésil :

Corée du Sud - Portugal :

Serbie - Suisse :

Si vous misez par exemple sur les victoires du Brésil et du Portugal, ainsi que le pari "Victoire Suisse ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Grand favori de ce Mondial, le Brésil fait un début de Mondial solide à défaut d'être transcendant. Même privés de Neymar, sorti au cours du premier match, les Brésiliens sont arrivés à battre la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0) en concédant très peu d'occasions à chaque fois. Malgré une qualification en poche et un léger turn-over attendu, le Brésil et son effectif pléthorique devraient être en mesure de l'emporter face à un Cameroun trop moyen au Qatar. Déjà décevants lors de sa CAN terminée à la 3place, les Lions Indomptables sont derniers de ce groupe. D'abord battus par le réalisme suisse (1-0), ils ont ensuite arraché un match nul face à la Serbie (3-3) grâce à une grosse rentrée en jeu de l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar.Comme le Brésil, le Portugal (1, 6 points) est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, l'objectif sera désormais de conserver la première place du groupe H après avoir battu le Ghana (3-2) et l'Uruguay (2-0). Ils voudront boucler leur phase de poules sur un sans-faute pour renforcer leur confiance avant le début des matches à élimination directe. La Corée du Sud (3), qui n'a pris qu'un point sur 6 attribuables, doit quant à elle gagner contre le Portugal par 2 buts d'écart et espérer un nul ou une défaite du Ghana dans le même temps pour se hisser en huitièmes. Les Guerriers Taeguk montrent habituellement une résilience admirable mais ils ont sans doute pris un coup sur la tête avec leur défaite contestée face aux Ghanéens.Cette opposition du groupe F est décisive dans la course à la qualification. La Suisse (2, 3 points) ne doit pas perdre, tout en espérant que le Cameroun ne renverse pas le Brésil, pour atteindre les huitièmes de finale d'un Mondial pour la troisième édition de suite. En face, la Serbie (4, 1 point) doit prendre les 3 points pour passer au seuil suivant. La réalité du terrain est plutôt favorable aux Suisses sur ce début de compétition malgré leur récente défaite face au Brésil (1-0), qui a aussi fait le plein contre la Serbie (2-0). Déjà plus expérimentée que son adversaire à l'échelle internationale, la Nati semble mieux organisée sur le terrain comme l'avait montré sa victoire face au Cameroun (1-0), alors que les Serbes n'ont pas su garder le score face aux Lions indomptables (3-3). Avec son collectif très solide, la Suisse devrait faire le travail.chezqui vous offre!!!chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL !- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde BONUS en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous récupérez 150€ de BONUS !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec