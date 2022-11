370€ à gagner avec Angleterre & Equateur + 100€ de Bonus DIRECT !

Comme le week-end dernier, on tente de vous faire doubler votre mise ce week-end ! Cette fois sur le début de la Coupe du Monde, et avec 100€ de bonus à récupérer DIRECT chez Zebet

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise DIRECT avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Notre combiné sur le début de la Coupe du Monde

Qatar - Equateur :

Angleterre - Iran :

Si vous misez par exemple sur "Match nul ou victoire Equateur" et "L'Angleterre gagne de 2 buts ou plus" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match.



« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la Coupe du Monde 2023, leest actuellement de 100€ DIRECT en utilisant le codet'offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbett'offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.Pays organisateur de la Coupe du Monde 2022, le Qatar va disputer le tout premier Mondial de son histoire. La sélection arabe n'a pas eu à passer par les qualifications et n'a donc disputé que des matchs amicaux cette année. Les hommes de Felix Sanchez ont affronté des adversaires abordables pour emmagasiner un maximum de confiance. En septembre dernier notamment, ils ont pris le dessus sur le Panama (2-1) et l'Albanie (1-0). En face, l'Equateur a une belle opportunité de bien débuter le Mondial face à une équipe a priori à sa portée. 4à l'issue des éliminatoires dans la zone AmSud, lan'a même pas eu à passer par un barrage inter-continental après s'être hissée en quart de finale de la Copa America 2021. Disposant d'un meilleur effectif, l'Equateur peut au moins obtenir un nul ce dimanche à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022.En vue lors des précédentes compétitions internationales, l'Angleterre a atteint le dernier carré au Mondial 2018 et la finale à l'Euro 2021 et affiche donc de légitimes ambitions cette année au Qatar. Après une phase de qualification rondement menée, lesont en revanche inquiété les observateurs lors de la Ligue des Nations disputée disputée en juin et septembre dernier. Derniers de leur groupe derrière l'Italie, la Hongrie et l'Allemagne, ils ont été relégués en Ligue B. Malgré cette méforme récente, l'équipe d'Angleterre ne devrait pas se manquer pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022. Les coéquipiers de Harry Kane sont habituellement intraitables face à des adversaires à leur portée et ils pourraient marquer leur territoire en s'imposant assez facilement contre l'Iran qui n'est jamais sorti des poules dans son histoire en Coupe du Monde.2,35 chezqui t'offre 100€ DIRECT (Dépose 100€ et Joue avec 200€) en EXCLU avec le code- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(470€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).