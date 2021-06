364€ à gagner en misant sur l'Angleterre & la Suède

Deux bonus spécial EURO pour parier sur un combiné !

Notre combiné Euro de ce vendredi

Suède - Slovaquie :

Angleterre - Ecosse :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Angleterre et de la Suède dans un pari combiné, la cote atteindra :

La Suède a sauvé les meubles pour son entrée en lice dans la compétition en glanant un très bon point contre l'Espagne (0-0). Largement dominés par la Roja autant dans la possession que dans les occasions de buts, les coéquipiers de Victor Lindelof ont pu compter sur les arrêts de leur gardien Olsen pour préserver leur cage inviolée. Ils auraient également pu réaliser un véritable hold-up en convertissant l'une de leurs rares incursions dans la partie adverse. Après cette entrée en lice difficile, l'équipe devrait afficher un visage plus séduisant face à des adversaires davantage à sa portée. Le sélectionneur Janne Andersson devrait d'ailleurs pouvoir compter sur le retour de l'important ailier de la Juventus Kulusevski, qui pourrait débuter sur le banc, tandis que l'attaquant de la Real Sociedad Isak a profité de miettes pour afficher ses belles dispositions face à l'Espagne. En face, la Slovaquie a créé la surprise lors de la 1ère journée et a profité de la faiblesse de la Pologne pour empocher un succès inattendu (2-1). La Suède doit absolument s'imposer ce vendredi face à l'adversaire du groupe qui dispose du moins bon effectif et ainsi remonter aux 2 premières places de la poule.Soutenue par ses fans, l'équipe d'Angleterre n'a pas manqué son entrée en lice dans cet Euro en s'imposant contre son adversaire le plus coriace, a priori, dans le groupe D, la Croatie (1-0). Malgré un certain manque de constance dans le match, les Three Lions ont dominé cette rencontre et n'ont pas concédé beaucoup de situations dangereuses. Le double pivot du milieu de terrain composé de Rice et Phillips a bien protégé la défense et le dernier cité s'est également distingué sur le plan offensif avec notamment une très belle action sur le but de Sterling. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde Harry Kane est passé à côté de son 1er match mais nul doute qu'il espère mieux figurer à Wembley ce vendredi. En face, l'Ecosse a rendu compte de ses manques face à la République Tchèque (0-2). Ce revers face à un adversaire à sa portée au 1er abord est bien évidemment extrêmement préjudiciable pour le reste de la compétition. L'Angleterre a les atouts pour prendre le dessus, à domicile, sur le voisin écossais et ainsi assurer d'ores et déjà sa qualification pour les matchs à élimination directe.