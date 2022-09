362€ à gagner avec notre combiné Ligue des Champions !

5 de nos 8 premiers combinés de la saison sont passés, dont le dernier jeudi sur la C3. En ce début de semaine, on vous propose un combiné Ligue des Champions. A prendre chez ZEbet qui vous permet de miser avec 200€ en déposant 100€ !

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise DIRECT avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Notre combiné sur la J2 de Ligue des Champions

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid :

Juventus - Benfica :

Si vous misez par exemple sur le pari "Les 2 équipes marquent" sur les deux matchs dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT en utilisant le codet'offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbett'offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.Match programmé mardi qui pourrait être à buts. Si les rencontres de l'Atlético nous ont moins habitué que la Bundesliga à voir beaucoup de buts, les Colchoneros de Diego Simeone ne sont plus aussi solides qu'avant depuis deux saisons. Preuve en est, l'Atlético a concédé au moins un but sur ses 3 derniers matchs : match nul face à la Sociedad (1-1), victoire face à Porto en C1 (2-1), et victoire face à Vigo ce week-end (4-1). En face, le Bayer c'est 9 buts sur ses deux dernières rencontres de Liga (défaite 2-3 à domicile face à Fribourg et match nul 2-2 ce week-end chez le Hertha Berlin). Battu 1-0 à Bruges la semaine passée en C1, Leverkusen est déjà dans l'obligation de prendre des points sous peine de voir ses rêves de 8s'amenuiser. Ce qui pourrait obliger le Bayer à s'exposer, et à voir un nouveau match avec des buts des deux côtés.Là encore, on pense qu'il pourrait y avoir des buts des deux côtés dans cette rencontre de mercredi s'annonçant indécise. En effet, si beaucoup d'observateurs ont ciblé la Juve comme principale adversaire du PSG dans ce groupe de Ligue des Champions, Benfica a tout simplement remporté ses 11 premiers matchs de la saison : 6 dans son championnat du Portugal, 4 en tours préliminaires de C1, et 1 sur son entrée en lice dans la phase de poules la semaine passée à domicile face au Maccabi Haïfa. Benfica a donc marqué des buts sur chacun de ses matchs depuis le début de saison, ce qui est quasiment le cas pour la Juve (un seul 0-0 sur la pelouse de la Sampdoria). Comme lors du match de la Vieille Dame au Parc la semaine passée (défaite 2-1 face au PSG), on pourrait voir une nouvelle rencontre avec les filets qui trembleront des deux côtés.2,31 chezqui t'offre 100€ DIRECT (Dépose 100€ et Joue avec 200€) en EXCLU avec le code- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(462€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).