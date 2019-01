341€ à gagner avec Barcelone, Bayern & Chelsea

Comme sur les 3 derniers combinés (5 de nos 7 derniers combinés sont passés), on essaie de vous faire encore gagner un peu de sous week-end.

Barcelone - Valence :

Leverkusen - Bayern Munich :

Chelsea - Huddersfield :

Si vous misez sur les victoires de Barcelone, Bayern et Chelsea dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Impressionnant en Coupe du Roi mercredi face à Séville (victoire 6-1 au Camp Nou), le Barça semble monter en puissance et vraiment très dur à prendre à domicile. En face, Valence va bien mieux qu'en début de saison mais le club Ché reste dans le dur à l'extérieur (5 défaites, 1 nul et 1 victoire sur les 7 derniers déplacements). Quasiment injouable au Camp Nou, Barcelone devrait continuer à engranger des points.Lancé à la poursuite du Borussia Dortmund en Bundesliga, le Bayern n'a pas encore abdiqué. Vainqueurs de leurs 7 derniers matchs de championnat, les Bavarois ont clairement haussé le ton depuis décembre. S'ils continuent à prendre quelques buts, ils cartonnent devant et ont démarré 2019 en trombe (3-1 à Hoffenheim et 4-1 contre Stuttgart). Comme Valence, Leverkusen va mieux mais reste fragile face aux gros (défaite à domicile contre Gladbach après la trêve hivernale)Humilié à Bournemouth mercredi, Chelsea doit absolument une revanche ses supporters ce samedi. Presque impeccable à Stamford Bridge cette saison (15 victoires, 4 nuls et 1 défaite toutes compétitions confondues). La venue de la lanterne rouge Huddersfield et ses 11 défaites sur ses 12 derniers matchs (pour 1 nul chez Cardiff, autre relégable) est parfaite pour voir lesse relancer.- 2,27 chezqui vous offre, dont 60€ pour 20€ déposés- 2,13 chezqui offre!!!- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot!avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 200€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre 50€ peu importe le résultat de votre premier pariavecqui vous offre un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107€