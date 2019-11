34 penaltys lors d'une séance de tirs au but en Angleterre

AAF

Attention, séquence éprouvante pour le cœurLes clubs amateurs de Taunton Town et de Truro City, qui évoluent en Southern League (équivalent de la 7division anglaise), ont offert à leurs spectateurs un petit moment d'histoire du football. S'affrontant au deuxième tour de la Southern League Cup, les deux équipes, qui se sont neutralisées dans les 90 minutes du temps réglementaire, ont réglé ça à la loterie des tirs au but. Et quelle loterie : la séance a duré près de 20 minutes, 34 penaltys ont été tirés pour 23 buts marqués pour un score final de 12-11 en faveur de Taunton.Cette séance exceptionnellement longue a égalé le record anglais de la plus longue séance de penaltys, établi en 2016 par les U-23 d'Oxford et de Chelsea. Les locaux de Tauton avaient pourtant mal démarré cette séance, en manquant leur première tentative. À 3-3 au bout de 5 tentatives, les deux équipes ont ensuite marqué chacune cinq fois d'affilée, manqué une fois, marqué trois fois et manqué deux fois. Avant d'arrêter la séance de mimes lors du 17tir au but, manqué par Truro, mais marqué par Taunton.Petite anecdote pour briller en société : selon le Guinness Book , le record du plus grand nombre de penaltys tirés lors d'une séance de tirs au but est actuellement de 48, lors d'un match de Coupe de Namibie en 2005 entre le KK Palace et les Civics (victoire 17–16 du KKP). De rien.