333€ à gagner avec Juventus, Manchester United et Chelsea !

Jamais deux sans trois ? Comme mardi et mercredi, on vous donne notre pari combiné sur ce week-end

Notre pari combiné du week-end

Si vous misez par exemple sur les victoire de la Juve, de Manchester United et de Chelsea dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Après une reprise délicate notamment marquée par une défaite aux tirs au but en finale de la Coupe d'Italie, la Juventus s'est totalement relancée et est bien partie pour conserver son titre en Serie A. Auteur d'un 3 sur 3 en championnat, la Vieille Dame s'est imposée à Bologne (0-2) et chez le Genoa (1-3) mardi, avec une victoire aisée à domicile face à Lecce entre les deux (4-0). De retour dans son Juventus Stadium, la bande à CR7 devrait pouvoirr enchaîner face à un Torino mal classé cette saison et battu à domicile par la Lazio mardi.Déjà bien avant la coupure, Manchester United a continué sur sa lancée à la reprise. Après un un bon nul obtenu sur la pelouse de Tottenham, lesont dominé facilement Sheffield et Brighton en championnat (3-0 à chaque fois) et se sont qualifiés entre les deux à Norwich pour les 1/4 de finale de FA Cup. En face, Bournemouth est relégable et a perdu ses 3 matchs de championnat pour la reprise.Battu en milieu de semaine sur la pelouse de West Ham, Chelsea va devoir réagir de suite, étant donné que Man U et les Wolves sont revenus à 2 points derrière et qu'une qualification en C1 est en jeu. Vainqueur d'Aston Villa et City en championnat mais aussi de Leicester en Cup avant cette défaite, le club londonien affronte un Watford 17qui n'a pris qu'1 point depuis la reprise (1 nul, 2 défaites) et qui reste sur 3 défaites à l'extérieur.