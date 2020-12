332€ à gagner avec Milan AC & Naples !

Comme mercredi (ici) et comme sur 4 de nos 6 derniers combinés (aussi ici, ici et ici, on essaie de vous faire à peu près doubler votre mise ce week-end

Crotone - Naples :

Sampdoria - Milan AC :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Naples et du Milan AC dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Sans doute transcendé par l'envie de rendre hommage à Maradona, Naples a signé la grosse performance de la dernière journée de Serie A en martyrisant au San Paolo (4-0) une AS Roma qui n'avait pas encore perdu sur les terrains cette saison. 5de Serie A à cause de son match perdu sur tapis vert face à la Juve, mais à seulement 1 point de la 2place, le Napoli ne peut laisser passer ce match chez la lanterne rouge Crotone (2 nuls et 7 défaites). Excellent en déplacement depuis le début de saison, le club napolitain a signé 5 victoires pour 1 nul à l'extérieurMême sans Zlatan Ibrahimovic, le Milan AC poursuit sa route vers les sommets. Qualifié pour les 1/16de C3 grâce à sa victoire face au Celtic jeudi (4-2), le club lombard a accentué son avance en tête de Serie A grâce à sa victoire à domicile face à la Fiorentina (2-0). En face, la Sampdoria est seulement 11du classement et le Luigi-Ferraris n'est plus imprenable (défaite face à Benevento et Bologne en championnat, face au Genoa en Coupe). La Samp est dans une mauvaise dynamique de 5 matchs sans victoire (3 défaites et 2 nuls face à deux relégables, le Torino et le Genoa). Pas l'idéal avant de recevoir le leader milanais.