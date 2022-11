330€ à gagner avec l'Equateur, l'Iran et l'Angleterre + 100€ de bonus en CASH !

Equateur - Sénégal :

Iran - Etats Unis :

pays de Galles - Angleterre :

Auteur d'un excellent premier match contre une faible équipe du Qatar, l'Equateur a vite marqué son territoire dans ce groupe A grâce notamment à un excellent Enner Valencia qui avait inscrit un doublé (2-0). Quelques jours plus tard, la Tri a pu tenir en échec une décevante équipe des Pays-Bas en la faisant déjouer et en revenant au score, une nouvelle fois grâce à Valencia. Cependant, ce dernier s'est blessé et ne devrait pas être suffisamment remis pour débuter dans ce match face à une formation sénégalaise qui doit absolument l'emporter pour passer au tour suivant. Battus par les Pays-Bas (2-0) lors de leur entrée en lice, les Lions de la Teranga ont ensuite pu se défaire du Qatar (3-1) en profitant des erreurs défensives du pays hôte. Nul doute que les Equatoriens ne devraient pas leur faire autant de cadeaux dans un match où l'enjeu pourrait prendre le dessus sur le jeu et qui ne devrait pas voir beaucoup de buts être marqués.Grosse affiche entre deux nations rivales sur la scène internationale. Côté sportif, l'Iran est assez bien placée pour entrevoir les 1/8èmes de finale après sa victoire nette contre le Pays de Galles (2-0) lors de la 2ème journée, quelques jours après une entrée très délicate contre l'Angleterre (6-2). Conquérante dans le jeu, la Team Melli s'est mise en pleine confiance en mettant au supplice les Gallois et a affiché de grandes qualités qui pourraient lui permettre de faire douter les Américains. Ces derniers sont solides depuis le début du tournoi avec des matchs nuls concédés contre le Pays de Galles (1-1) puis contre l'Angleterre (0-0) mais ils manquent encore de folie dans le jeu pour vraiment mettre en difficulté leurs adversaires. C'est pourquoi la double chance en faveur de l'Iran semble être assez intéressante à tenter dans cette partie.Mené par les Américains avant de revenir au score grâce à un penalty lors de la première rencontre (1-1), le pays de Galles a livré une 2ème prestation très médiocre contre l'Iran. Malmenés dans le jeu, les partenaires de Gareth Bale ont été logiquement battus en fin de rencontre par une équipe plus talentueuse et entreprenante (2-0). Au classement, les Gallois ferment donc la marche dans ce groupe avec un seul point au compteur et ils affrontent ce mardi une équipe anglaise qui doit encore valider sa qualification mais également sa première place. Car si tout s'est bien passé pour les Three Lions contre l'Iran (6-2), cela a été moins évident face aux Américains lors du match suivant. Incapables de hausser leur niveau de jeu, les hommes de Gareth Southgate se sont heurtés face à la défense des Yankees. Mais l'écart entre les deux formations britannique dans ce match semble largement en faveur des Anglais qui devraient cette fois l'emporter et s'assurer la tête de leur groupe.