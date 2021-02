326€ à gagner avec Manchester City & Atalanta - Real + 250€ offerts !

Nouveau : 250€ offerts chez Barriere Bet

Atalanta Bergame - Real Madrid :

Mönchengladbach - Manchester City :

Depuis son lancement récent, l'Atalanta n'est plus vraiment une surprise. Davantage irrégulière cette saison, semble avoir retrouvé de la constance au bon moment pour elle puisqu'elle reste sur 5 matchs sans défaite et 3 victoires consécutives (dont 2 face au Napoli). Les Bergamasque viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie et de remonter à la 5place de la Serie A. Du côté du Real, ça va plutôt bien aussi avec une série de 4 victoires consécutives faisant suite à une sale période pendant laquelle Zidane a longtemps été menacé. Problème pour l'entraîneur français, il sera privé de Carvajal, Marcelo, Militão, Odriozola, Valverde, Rodrygo, Hazard, et surtout de Sergio Ramos et Karim Benzema qui sont les deux talismans du Real. A domicile, l'Atalanta devrait au moins pouvoir préserver le match nul sur cette rencontre. Sur une série de 18 victoires consécutives, Manchester City est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Quasiment assuré de retrouver son titre en Premier League (après l'avoir lâché une année à Liverpool), Man City veut enfin écrire son histoire européenne. Le premier obstacle de cette phase finale de C1 s'appelle Gladbach pour les, plutôt un bon tirage au vu de l'expérience européenne et de la forme du moment des Allemands. En effet, les coéquipiers de Pléa et Thuram restent sur 3 matchs de Bundesliga sans victoire avec notamment une défaite à domicile face au mal classé Mayence ce week-end. A noter que ce match se jouera à Bucarest (et non pas en Allemagne en raison de la situation sanitaire) et que Manchester City n'a encaissé que 6 buts sur sa période de 18 victoires consécutives.