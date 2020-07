323€ à gagner avec l'Atalanta et Norwich - Burnley & 2 bonus EXCLUS offerts !

Nos 5 derniers combinés sont passés : ici, ici, ici, encore ici et enfin ici. On tente la passe de six ce week-end avec deux bonus exclusifs à découvrir pour les lecteurs de SoFoot

Hellas Vérone - Atalanta Bergame :

Norwich - Burnley :

Si vous misez par exemple sur la victoire de l'Atatalanta Bergame et le pari "Victoire Burnley ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Belle surprise de Serie A, l'Hellas Vérone est 9du classement. Déjà sauvé, le promu aura en revanche bien du mal à aller chercher la C3. C'est peut-être un peu pour ça que les Véronais lâchent du lest en cette fin de saison. Moins solides, ils restent sur 2 nuls face à l'Inter et la Fiorentina, pour 2 défaites contre Brescia et la Roma. En feu depuis la reprise, l'Atalanta est remonté à la 3place et peut même aller chercher un titre de vice-champion historique. Sur 12 victoires consécutives et 1 nul dur à avaler au Juventus Stadium, le futur adversaire du PSG peut continuer sa folle série.En danger à un moment de la saison, Burnley s'est formidablement rattrapé grâce à sa traditionnelle solidité défensive, qui lui a permis de se maintenir ces dernières années en Premier League. 10du classement, les Clarets sont invaincus depuis 6 journées et ils ont même empêché la semaine passée Liverpool de faire carton plein à Anfield (1-1). Face à un Norwich lanterne rouge, relégué, qui ne marque quasiment plus, et qui est sur une série de 8 défaites consécutives, Burnley devrait au moins prendre un point dans cette rencontre.