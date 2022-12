319€ à gagner avec Betclic sur notre combiné de lundi avec le Japon & le Brésil

100€ remboursés en Freebets sur notre combiné de lundi

Japon - Croatie :

Brésil - Corée du Sud :

Premier du groupe E devant des cadors tels que l'Espagne et l'Allemagne, le Japon constitue la principale surprise, avec le Maroc, de cette phase de poules de la Coupe du Monde 2022. Mieux, les Samouraïs Bleus ont décroché leur qualification grâce à des succès sur la Mannschaft (2-1) et la Roja (2-1), preuve de leur belle tenue face à des adversaires de prestige. De son côté, la Croatie a du se contenter de la 2ème place de sa poule. Brillante face à l'équipe la plus faible du groupe, le Canada (4-1), la sélection à damiers n'a en revanche pas montré grand chose contre le Maroc (0-0) et surtout la Belgique lors de la dernière journée (0-0). Les coéquipiers de Luka Modric vont devoir faire plus pour contrecarrer les plans d'une sélection nippone en pleine confiance. Après s'être déjà offert le scalp de l'Allemagne et de l'Espagne, le Japon pourrait cette fois-ci venir à bout du vice-champion du monde en titre et ainsi se qualifier pour la première fois de son histoire pour un quart de finale de Coupe du Monde.Considéré comme le grand favori de cette Coupe du Monde 2022, le Brésil s'est présenté au Qatar avec le meilleur effectif de la compétition. Lors de la 1ère journée, la Seleçao a marqué son territoire en dominant la Serbie grâce à un doublé de Richarlison (2-0). Malheureusement, Neymar est sorti sur blessure, touché à la cheville. Le Parisien a donc manqué les deux derniers matchs de la phase de poules mais devrait être de retour ce lundi pour le 8e de finale. Après ce succès face à la Serbie, le Brésil a décroché une victoire étriquée mais méritée contre la Suisse (1-0), assurant ainsi sa qualification après seulement 2 rencontres. Vendredi dernier, les Auriverde ont manqué l'occasion de réaliser un sans-faute. Avec une équipe intégralement remaniée, ils ont chuté face au Cameroun (0-1) mais ont tout de même conservé la 1ère place. De son côté, la Corée du Sud a décroché son ticket pour les 8es de finale grâce à un succès acquis contre un Portugal déjà qualifié. Avec l'ensemble de ses forces vives, le Brésil ne devrait pas se laisser surprendre et ainsi accéder aux quarts.