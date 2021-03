319 millions d'euros de commissions en Premier League sur la dernière année

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La crise ne touche pas vraiment le monde des agents.La Fédération anglaise de football a publié ce mercredi un communiqué concernant les paiements et les transactions enregistrés outre-Manche, où apparaissent notamment les commissions touchées par les agents, pour la période du 1février 2020 au 1er février 2021. Et malgré la crise sanitaire qui a frappé économiquement les clubs, le montant total des commissions en Premier League s’élève à 272 millions de livres sterling, soit environ 319 millions d’euros. Une progression de neuf millions de livres sterling (environ dix millions et demi d’euros) par rapport à la période précédente.Par ailleurs, la palme du club le plus dépensier est attribuée à Chelsea. Particulièrement actifs sur le marché des transferts lors de l’intersaison avec les arrivées, entre autres, de Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ou encore Édouard Mendy, lesont lâché 35 millions de livres (41 millions d’euros) de commissions, et devancent les deux clubs de Manchester, City (35 millions d’euros) et United (34 millions d’euros).Pour l’anecdote, de la D1 à la D4 anglaise, seul le club de Gillingham en quatrième division n’a pas sorti son porte-monnaie pour des agents.