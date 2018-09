318€ à gagner avec Brésil & Iles Féroés

98

États-Unis - Brésil :

Iles Féroés - Malte :

Si vous misez sur les victoires du Brésil et des îles Féroés dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Dominateur lors des éliminatoires de la zone AmSud, le Brésil a chuté dès les quarts de finale de la Coupe du monde contre la Belgique. De leur côté, les États-Unis ont carrémennt manqué leur qualification pour le Mondial en Russie alors qu'ils avaient été présents à toutes les éditions de la Coupe du monde depuis 1990. Le sélectionneur américain Dave Sarachan est aujourd'hui à la tête d'un groupe extrêmement inexpérimenté au sein duquel pas moins de 18 éléments comptent 10 sélections ou moins. Mené par Neymar, Firmino, Casemiro, Coutinho, Filipe Luís et la doublette défensive parisienne Silva-Marquinhos, le Brésil a les atouts pour l'emporter face à une sélection américaine en reconstruction.Beaux 4sur 6 du groupe B des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, les îles Féroés sont en progrès. Si la sélection nordique n'est pas encore au niveau de l'Islande, elle a montré de belles choses à domicile avec 2 matchs nuls obtenus face à la Hongrie (0-0) et à la Lettonie (0-0), ainsi qu'une victoire contre Andorre (1-0). Depuis, les îles Féroé ont disputé 2 matchs amicaux : ils ont tenu, à nouveau, en échec la Lettonie (1-1) et dominé le Liechtenstein (3-0). Malte apparaît plus en difficulté que son adversaire du jour. Derniers de leur groupe de qualification pour le Mondial, les Maltais ont terminé avec 1 petit point au compteur. Incapable de remporter le moindre point en déplacement, Malte n'est également pas parvenu à inscrire un but. Dotées d'un effectif supérieur physiquement, les îles Féroé devraient logiquement s'imposer à domicile face à Malte ce vendredi.