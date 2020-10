312€ à gagner encore avec PSG et Barcelone !

Comme en milieu de semaine, on essaie de vous faire doubler votre mise, cette fois sur les matchs du week-end !

Nantes - PSG :

Alaves - Barcelone :

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG et de Barcelone dans un pari combiné, la cote atteindra :

Pas très convaincant pour l'instant en Ligue des Champions, le PSG a tout de même fait le job cette semaine à Istanbul avec un doublé de la bonne surprise Kean (0-2). En Ligue 1 au contraire, le club francilien est redevenu le rouleau-compresseur qu'on connaît depuis le match à Nice qui correspondait au retour de Mbappé. 5 victoires, 19 buts marqués et 1 seul encaissé sur les 5 dernières journées de L1 pour le PSG qui a infligé récemment deux 4-0 à Nîmes et Dijon avant un match de C1 et avec une équipe remaniée. Face à un Nantes seulement 15de Ligue 1, le PSG devrait se mettre en confiance avant une rencontre de C1 très importante face à Leipzig.Battu le week-end dernier dans le Clasico (1-3) avec un arbitrage contestable et d'ailleurs contesté, le Barça s'est remis de suite dans son début de saison en s'imposant sur la pelouse de la Juventus avec un très bon Messi en milieu de semaine (0-2). A la traîne en Liga (avec tout de même 2 matchs en retard à jouer), le FC Barcelone ne peut se permettre de laisser passer les 3 points ce week-end à Alaves. Le club basque déjà en souffrance la saison passée est actuellement 15e de Liga avec seulement 7 points pris en 7 rencontres. Alaves a pour l'instant seulement battu deux équipes encore moins bien classées, pour 1 nul contre Getafe et deux défaites face à Villarreal et Elche.- 2,12 chezqui vous offre- 2,03 chezqui vous offre- Rentrez-bien le codedans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner(212€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits pour miser- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin de ces matchs- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits pour miser- Ces 150€ vous sont versés en 2 temps, 30% à la fin des matchs et 70€ dès la validation de votre compteavecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus de 100€avecqui vous offre un bonus ENORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 120€