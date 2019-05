305€ à gagner avec Ajax-Tottenham & Chelsea

Ajax - Tottenham :

Chelsea - Francfort :

Si vous misez par exemple sur le pari "Victoire Ajax ou match nul & plus de 1,5 but" et sur la victoire de Chelsea dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez de 100€ chez Betclic SANS CONDITION

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore impeccable en championnat ce week-end (victoire 4-0) pendant que Tottenham perdait à Bournemouth, l'Ajax a pris une belle option sur la qualification la semaine passée en s'imposant à Londres. Déjà tombeur du Real Madrid et de la Juventus aux tours précédents, l'Ajax semble armé pour passer ce mercredi face à un adversaire en grosses difficulté hors de ses bases (1 victoire, 9 défaites lors de ses 10 derniers déplacements). Toujours à la lutte pour le Top 4 en Premier League, Tottenham n'a pas pu faire tourner samedi et a même dépensé beaucoup d'énergie en jouant à 10 puis à 9 durant une bonne partie de la rencontre. Si, avec le retour de Son, lesdevraient afficher un meilleur visage qu'à l'aller, l'Ajax devrait pouvoir éviter la défaite dans un match comptant plus d'1 but.Lors du match aller, Chelsea a fait un bon match à Francfort, mal récompensé (1-1). En effet, lesse sont montrés dominateurs tant dans la possession qu'au niveau des occasions, encaissant un but sur le seul tir cadré des Allemands. Pour se hisser dans ce dernier carré de la Ligue Europa, la formation londonienne a remporté tous ses matchs à élimination directe disputés à la maison. Vainqueurs encore de leur match de dimanche disputé à domicile face à Watford (3-0), lesvont recevoir une équipe de Francfort qui vient d'exploser à l'extérieur, chez le Bayer Leverkusen (6-1), et qui avait déjà perdu à Lisbonne au tour précédent.- 2,17 chezqui offre!!!- 2,05 chezqui vous offre- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple 100€ votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner(205€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits pour miser- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin de ces matchs