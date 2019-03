302€ à gagner avec Monaco & AC Milan

1

Monaco - Bordeaux :

Chievo Vérone - AC Milan :

Si vous misez sur les victoires de Monaco et de l'AC Milan dans un pari combiné, la cote atteindra :

En danger durant une majeure partie de la saison, Monaco s'est donné de l'air au classement depuis quelques semaines. Remontés à la 16place de Ligue 1, les hommes de la Principauté comptent désormais 6 unités d'avance sur la zone de relégation. Ce net regain de forme a eu lieu à la suite du retour de l'entraîneur historique Leonardo Jardim. Porté par ses recrues (Ballo-Touré, Adrien Silva, Fàbregas ou encore Gelson Martins), Monaco n'a concédé aucun revers lors des 5 dernières journées (3 victoires et 2 matchs nuls) et les 3 succès ont été acquis à domicile (Toulouse, Nantes et Lyon). En face, Bordeaux est englué dans le ventre mou du classement avec 6 unités d'avance sur son adversaire du jour. En grande difficulté depuis quelques semaines, les Girondins n'avancent plus du tout au classement, et tout le monde attend désormais l'arrivée du nouvel entraîneur Paul Sousa, qui débarquera après ce match. Monaco peut faire perdurer sa belle dynamique en dominant une formation bordelaise hors sujet ces derniers temps.De retour au premier plan cette année, l'AC Milan réalise une belle année 2019 jusqu'à maintenant et figure au 3rang de Serie A, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Invaincus depuis le 22 décembre dernier, lesrestent sur 6 victoires et 3 matchs nuls en championnat. Le week-end dernier, ils ont pris la mesure de Sassuolo (1-0), alignant un 4succès de rang et confirmant ainsi leurs belles dispositions actuelles. De son côté, le Chievo Vérone est actuellement bon dernier du classement avec seulement 10 points pris en 26 rencontres. Avec 12 unités de retard sur la 1formation non relégable, l'équipe a d'ores et déjà sérieusement hypothéqué ses chances de maintien. L'AC Milan a ainsi une belle opportunité de consolider sa place sur le podium en s'imposant chez la lanterne rouge ce samedi.