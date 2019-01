301€ à gagner avec les deux Manchester & Reims - Nice

Comme la semaine passée (3 de nos 5 derniers combinés sont passés), on espère vous faire gagner sur les matchs du week-end

Manchester United - Brighton :

Reims - Nice :

Huddersfield - Manchester City :

Si vous misez sur les victoires des deux Manchester et le pari "Moins de 2,5 buts" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à la place de José Mourinho, Manchester United a remporté 6 victoires consécutives, dont la dernière face à un premier adversaire sérieux, Tottenham lors d'un match joué à l'extérieur (0-1). Face à Brighton qui est en difficultés à l'extérieur, les Red Devils devraient continuer leur série.Très solide derrière (3ème meilleure défense de Ligue 1), Nice est en revanche la pire attaque du championnat. Le pari "Moins de 2,5 buts" ainsi est passé 16 fois sur les 20 matchs de l’OGC Nice en L1 cette saison, et le Gym sera privé de Balotelli (écarté), Srarfi, Maolida (blessés) et Sacko (suspendu) devant. A l'image du match aller (victoire 1-0 des Rémois à l'Allianz), on devrait assister à une rencontre pauvre en buts.Engagé dans une course poursuite avec Liverpool pour ne pas céder aux Reds leur trône de champion, Manchester City n'a pas fait dans le détail lundi face aux Wolves (3-0), enchaînant une 5victoire consécutive. Face à la lanterne rouge du classement, les Citizens devraient logiquement faire le job.- 2,01 chezqui vous offre, dont 60€ pour 20€ déposés- 2,05 chezqui offre!!!- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot!avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 200€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre 50€ peu importe le résultat de votre premier pariavecqui vous offre un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107€