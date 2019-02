30 bonnes raisons de s'abonner à Time To So Foot

Depuis lundi dernier, la newsletter Time To So Foot - née d'une association entre Time To Sign Off et So Foot - se charge de faire un résumé rapide mais complet de l'actualité sportive du week-end et de la semaine à suivre. Et il y a au moins trente raisons de s'y abonner (gratuitement), pour ne pas rater la prochaine, ni celles qui suivront chaque lundi.

Mais Westbrook il en a RIEN-À-FOUTRE c’est fabuleux.pic.twitter.com/EohoVuh6t7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) 10 février 2019

... Parce que d’habitude, le lundi matin à 9h dans ta boîte mail, tu trouves en général un rappel de ton agenda électronique indiquant qu' «» .... Parce qu’à cette heure-là c’est Téléshopping sur TF1 avec Marie-Ange Nardi, et que la gratuité a du bon.... Parce que tu es un féru d'anecdotes. Oui, même celle de Tonton Francky, quand il te raconte pour la énième fois comment il a emballé Tata Véro au bal de la fête du cochon de lait.... Parce que tu veux aussi savoir de quoi sera faite la semaine à venir. Histoire de ne pas caler un cinoche un soir de Ligue des champions. Et même un Nantes -Chambéry en handball, ça sera toujours mieux que « Nicky Larson et le parfum de Cupidon » .... Parce qu’avoir Russell Westbrook en gilet jaune comme première image de la semaine, c’est forcément plus agréable qu’un tableur Excel indéchiffrable.... Parce que tu es un boulimique de sport et que tu ne supporte pas cette diète forcée à partir du dimanche 23 heures.... Parce que tu t’es mis minable pendant le week-end, mais c’est toujours réconfortant de savoir que le XV de France a fait pire.... Parce qu’il n’y a pas que le foot dans la vie, il y a le sport aussi.... Parce que tu n’en peux plus d’entendre ton collègue se la raconter avec sa préparation pour le semi-marathon de Paris. Et lui balancer que Stéphanie Giscquel s’est elle enquillée 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents , ça devrait le calmer un petit moment.... Parce que TTSF c’est aussi l’acronyme du Tennis de Table de Six-Fours-les Plages, et que tu n’as plus rien lu sur le ping-pong depuis le papier « Jean- Philippe Gatien champion du monde ! » dans. C’était en 1993.... Parce que ton(ta) conjoint(e), t’as demandé de te mettre au sport. Et une fois par semaine, le temps d’un petit quart d’heure, c’est déjà pas mal.... Parce que tu n’as ni beIN Sports, ni RMC Sport, ni Canal+ et qu’en dehors du biathlon et du cyclisme, impossible pour toi de suivre du sport à la télévision sans rogner le budget vacances.... Parce que tu ne pipe rien en sport, mais tu pourras toujours moucher les Footix en leur apprenant qu’Ole Gunnar Solskjær a déjà joué au Parc des Princes dans sa carrière. C’était en 1995, le Norvégien avait 23 ans, jouait un 16e de finale de la C2 avec Molde , et avait échangé son maillot avec Bruno N’Gotty. Un garçon dont le dernier poste en date était coach du FC Cruseilles en R3 savoyarde. Voilà.... Parce que tu es Xavier Dupont-de-Ligonnès et que tu dois limiter le nombre de tes connexions pour suivre l’actu sportive.... Parce que tu es supporter de l’AS Monaco et que tu as pris la résolution en 2019 de te mettre en mode avion chaque week-end. Et bon, le lundi, il y a quand même un petit déficit à combler.... Parce que c'est une bonne occasion de réactiver cette adresse que tu avais créée au collège. ronnie4ever@aol.fr, bien sûr.... Parce que c’est long un voyage avec la ligne L du Transilien.... Parce que si tu as l’alcool mauvais le week-end, tu as aussi le café vantard le lundi matin.... Parce que tu es Belge et que tu t’indigne que personne n’ait parlé du titre de champion du monde de hockey sur gazon, en décembre dernier. On parle tout de même ici du premier titre mondial pour le plat Pays dans un sport collectif depuis 1991 et un sacre en korfbal.... Parce que cette weed est un peu trop forte, et tu aimes bien que l’on te mâche un peu le boulot.... Parce que tu n’as plus regardédepuis le départ de Lionel Chamoulaud.... Parce que tu prends les semaines les unes après les autres.... Parce que ça coûte moins cher qu’un abonnement au stade, que c’est moins contraignant qu’un abonnement à la salle de sport, moins chronophage qu’un abonnement Netflix, et surtout, moins dangereux que de s’abonner au compte Twitter de Pierre Ménès.... Et on ne pourra même pas te bloquer.... Parce que tu n’as plus ouvert la newsletter dedepuis 2006, et qu’il ne s’agirait pas de rester sur une mauvaise impression.... Parce que le concept même de newsletter te paraît dater de la préhistoire, et qu’il n’y a pas que les mammouths qui ont le droit d’être ressuscités ... Parce que c’est une bonne excuse pour rester traîner chez soi, et que cette chanson aurait pu être beaucoup plus courte :... Parce que comme ça, tu vas enfin pouvoir recevoir des mails avouables.... Les beaux-jours arrivant, la saison des mariages ne va pas tarder à arriver et il faut bien s'équiper pour rester au fait du sprint final en Ligue 1.... Parce que le lundi est le meilleur jour de la semaine.