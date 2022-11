30 bonnes raisons de revoir Yann M'Vila chez les Bleus

Et pourquoi pas ? Yann M'Vila croit en ses chances de disputer la Coupe du monde. Voilà 30 bonnes raisons de l'emmener au Qatar.

Par Quentin Ballue et Clément Gavard

1. Il est né à Amiens, comme Emmanuel Macron, Rudy Gobert, Gérald Baticle et Jean-Pierre Pernaut. Autant d'hommes qui ont connu la réussite et le succès ces dernières années.2. Amiens vaut mieux que deux tu l'auras.3. Il paye sa M'Vila pour fêter la troisième étoile.4. Il pourra s'offrir une nouvelle virée (mais encadrée, cette fois) avec ses gars sûrs Antoine Griezmann et Wissam Ben Yedder.5. En réalité, il pourra seulement s'offrir une nouvelle virée avec Grizou, et ce sera déjà bien.6. Puis, en vrai, pourquoi serait-il le seul à ne pas avoir le droit à une seconde chance ?7. Avec lui, l'équipe de France sort toujours de sa poule. Vu le contexte actuel, on ne crachera pas dessus.8. Il ne sera pas titulaire, et alors ? Quand M'Vila reste sur le banc des Bleus, ils ne perdent jamais.9. Il n'était pas à Knysna.10. Il pèse 64 matchs européens. Pas mal, hein ?11. Il pèse aussi 22 sélections avec les Bleus, soit autant qu'Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi réunis.12. Il a 32 ans et un homme d'expérience au milieu de terrain, dans un secteur où le taulier se nomme Adrien Rabiot, cinq ans de moins au compteur, ce ne sera pas de refus.13. Oui, on sait, Moussa Sissoko a 33 ans. Mais le changement, c'est maintenant.14. Il partage des stories inspirantes avec des photos de fleurs et des messages commeou15. Il a connu une victoire contre le Brésil, lui. C'était en 2011, mais ça compte.16. Il arrivera avec les conseils avisés de Mathieu Valbuena, qui lui dira comment s'y prendre (ou ne pas s'y prendre) avec Karim Benzema.17. En tout cas, il n'aura pas de mal à créer une complicité avec le Ballon d'or sur le terrain. Qui se souvient de l'unique but de M'Vila en sélection contre l'Albanie sur une passe décisive du18. Depuis août 2020, il a joué 115 matchs. Une fiabilité à faire frémir pas mal de joueurs. Et l'écurie Alpine, aussi.19. Du coup, on peut dire qu'il a une Sainté de fer.20. Il pourra enchaîner les passes Ligue des champions dont il a le secret. Ce n'est pas nous, c'est Frédéric Antonetti qui le dit.21. Très sérieusement, il manquera un joueur de son profil, à la fois récupérateur et à l'aise techniquement dans le groupe de Deschamps en l'absence de N'Golo Kanté.22. Il n'a pas tremblé au moment de transformer son tir au but lors de la séance contre l'Apollon Limassol au mois d'août en barrages pour la qualification en Ligue Europa. Il s'est même présenté en premier, comme un grand. Ça pourrait être utile en cas de retrouvailles avec la Suisse.23. Il serait le premier Yann à participer à une Coupe du monde sous le maillot tricolore. Yannick Stopyra, ça ne compte pas.24. C'est le meilleur moyen pour l'empêcher de laisser en bordel une maison de location pendant les vacances.25. Et oui, on répète qu'il a changé. Vive l'âge de la maturité.26. Il connaît la sensation de ne pas sortir d'une poule qui semble abordable sur le papier après l'avoir vécu cette saison en Ligue Europa avec l'Olympiakos en terminant derrière Fribourg, Nantes et Qarabağ. C'est important d'avoir conscience du danger.27. Il porte très bien le maillot bleu. Le style aussi, c'est important.28. Il s'est diten cas de convocation chez les Bleus. Très bien, mais il va falloir prendre la route très rapidement puisqu'il faut 414 heures selon Google Map pour parcourir les 2510 kilomètres qui séparent Athènes de Clairefontaine. Une belle trotte.29. Il sera forcément revanchard après avoir constaté son absence scandaleuse dans notre top 1000 des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat de France 30. Il faut bien une petite surprise, hein Dédé ?